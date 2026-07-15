Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что удары по Ирану продолжатся, пока он не скажет "довольно" - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:17 15.07.2026
Трамп заявил, что удары по Ирану продолжатся, пока он не скажет "довольно"

Трамп заявил, что удары по Ирану продолжатся, пока он лично их не остановит

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что удары американских военных по Ирану продолжатся до тех пор, пока он лично не остановит их.
  • Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе.
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что удары американских военных по Ирану продолжатся до тех пор, пока он лично не остановит их.
"Они (удары - ред.) будут продолжаться, пока я не скажу "довольно", - сказал Трамп в интервью каналу Fox News.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Двенадцатого июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Произошло это на фоне очередной волны обменов ударами между США и Ираном.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня
26 июня, 19:00
 
В миреСШАИранОрмузский проливДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала