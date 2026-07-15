Свыше 140 новых объектов выставили на торги в Московской области

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Подмосковье за неделю выставили на торги 142 объекта, из которых 65 участков в аренду, 71 — на продажу, одно сооружение с землей в аренду, три нежилых помещения на продажу, два лота на заключение договора водопользования, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства подходят для возведения частного дома. Так, в Павлово-Посадском городском округе сдается в аренду участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 12,13 соток, расположенный в деревне Алферово. Начальная цена — 248,063 тысячи рублей в год. Срок аренды 20 лет.

В городском округе Талдомский продается земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 8,40 соток, расположенный в поселке городского типа Вербилки на улице Гоголя. Начальная цена продажи — 716,755 тысячи рублей.

Для бизнеса также есть большой выбор предложений. Например, в муниципальном округе Луховицы (деревня Марьина Гора) продается нежилое помещение площадью почти 100 квадратных метров.