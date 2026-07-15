Рейтинг@Mail.ru
Свыше 140 новых объектов выставили на торги в Московской области - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
18:34 15.07.2026
Свыше 140 новых объектов выставили на торги в Московской области

Более 140 новых объектов выставили на аукцион в Московской области за неделю

© РИА Новости / Руслан КривобокАукцион
Аукцион - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Аукцион. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Подмосковье за неделю выставили на торги 142 объекта, из которых 65 участков в аренду, 71 — на продажу, одно сооружение с землей в аренду, три нежилых помещения на продажу, два лота на заключение договора водопользования, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.
Земельные участки для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства подходят для возведения частного дома. Так, в Павлово-Посадском городском округе сдается в аренду участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 12,13 соток, расположенный в деревне Алферово. Начальная цена — 248,063 тысячи рублей в год. Срок аренды 20 лет.
В городском округе Талдомский продается земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 8,40 соток, расположенный в поселке городского типа Вербилки на улице Гоголя. Начальная цена продажи — 716,755 тысячи рублей.
Для бизнеса также есть большой выбор предложений. Например, в муниципальном округе Луховицы (деревня Марьина Гора) продается нежилое помещение площадью почти 100 квадратных метров.
Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия необходимо получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.
Ключ, деньги и домик, сложенный из банковских карт - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Сертификаты по "Социальной ипотеке" выдали еще 34 педагогам Подмосковья
14 июля, 19:42
 
Новости ПодмосковьяТвой бизнес – новостиМосковская область (Подмосковье)Луховицы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала