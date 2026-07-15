В Смоленске создали муралы, посвященные Героям России – участникам СВО

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В Смоленске завершилось создание серии муралов, посвященных трем Героям России – участникам специальной военной операции, их портреты украсили дома на улицах 12 лет Октября, Крупской и Октябрьской Революции, сообщает пресс-служба облправительства.

Муралы созданы художественной группой под руководством Дениса Касицкого в рамках проекта "Искусство помнить" при поддержке Российского военно-исторического общества и правительства Смоленской области.

"Муралы – это не просто украшение города, это живая связь поколений, способ говорить с молодежью и со всеми жителями на понятном визуальном языке. Этот проект напоминает нам о настоящих героях, которые жили и живут среди нас, о том, какой ценой обеспечивается безопасность и мир. Важно, что такие образы появляются в привычных городских локациях: проходя мимо, люди невольно останавливаются, задумываются, рассказывают детям об этих подвигах. Это и есть настоящая, искренняя память – не формальная, а идущая от сердца", – приводятся в сообщении слова губернатора Смоленской области Василия Анохина.

Так, на доме по улице Крупской появился портрет старшего лейтенанта Дмитрия Беляева – уроженца Смоленска и выпускника смоленской Военной академии войсковой противовоздушной обороны. Он вступил в неравный бой с превосходящими силами противника и, пожертвовав своей жизнью, обеспечил выход наших подразделений из окружения.

Улица 12 лет Октября посвящена памяти старшего лейтенанта Андрея Блохина, также выпускника Военной академии войсковой ПВО. В марте 2023 года, прикрывая своего подчиненного от дрона с боеприпасом, он принял удар на себя, спасая жизни товарищей.

На улице Октябрьской Революции разместилось изображение капитана Кирилла Деменкова, который, будучи тяжело раненным, проявил исключительное мужество, продолжил выполнять боевую задачу и сохранил технику и жизни своих бойцов. Под его руководством было уничтожено более 20 снарядов реактивной системы залпового огня и свыше 30 беспилотных летательных аппаратов, четыре из которых он сбил лично.