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В Смоленске создали муралы, посвященные Героям России – участникам СВО - РИА Новости, 15.07.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
17:53 15.07.2026
В Смоленске создали муралы, посвященные Героям России – участникам СВО

Портреты-муралы героев СВО украсили три улицы в Смоленске

© Фото : Пресс-служба правительства Смоленской областиМурал, посвященный Герою России - участнику СВО
Мурал, посвященный Герою России - участнику СВО - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Пресс-служба правительства Смоленской области
Мурал, посвященный Герою России - участнику СВО
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В Смоленске завершилось создание серии муралов, посвященных трем Героям России – участникам специальной военной операции, их портреты украсили дома на улицах 12 лет Октября, Крупской и Октябрьской Революции, сообщает пресс-служба облправительства.
Муралы созданы художественной группой под руководством Дениса Касицкого в рамках проекта "Искусство помнить" при поддержке Российского военно-исторического общества и правительства Смоленской области.
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"Муралы – это не просто украшение города, это живая связь поколений, способ говорить с молодежью и со всеми жителями на понятном визуальном языке. Этот проект напоминает нам о настоящих героях, которые жили и живут среди нас, о том, какой ценой обеспечивается безопасность и мир. Важно, что такие образы появляются в привычных городских локациях: проходя мимо, люди невольно останавливаются, задумываются, рассказывают детям об этих подвигах. Это и есть настоящая, искренняя память – не формальная, а идущая от сердца", – приводятся в сообщении слова губернатора Смоленской области Василия Анохина.
Так, на доме по улице Крупской появился портрет старшего лейтенанта Дмитрия Беляева – уроженца Смоленска и выпускника смоленской Военной академии войсковой противовоздушной обороны. Он вступил в неравный бой с превосходящими силами противника и, пожертвовав своей жизнью, обеспечил выход наших подразделений из окружения.
Улица 12 лет Октября посвящена памяти старшего лейтенанта Андрея Блохина, также выпускника Военной академии войсковой ПВО. В марте 2023 года, прикрывая своего подчиненного от дрона с боеприпасом, он принял удар на себя, спасая жизни товарищей.
На улице Октябрьской Революции разместилось изображение капитана Кирилла Деменкова, который, будучи тяжело раненным, проявил исключительное мужество, продолжил выполнять боевую задачу и сохранил технику и жизни своих бойцов. Под его руководством было уничтожено более 20 снарядов реактивной системы залпового огня и свыше 30 беспилотных летательных аппаратов, четыре из которых он сбил лично.
Серия муралов является продолжением системной работы по увековечиванию памяти героев в регионе. Два года назад та же художественная группа создала в Смоленске четырехметровый мурал Героя России Александра Бичаева, который украсил стену лабораторного корпуса Смоленского колледжа телекоммуникаций. Новые художественные объекты стали еще одним шагом к тому, чтобы героические примеры оставались видимыми и близкими для каждого смолянина, подчеркнули в пресс-службе.
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