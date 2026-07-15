В США рассказали, с чем столкнутся французские истребители на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский истребитель пятого поколения Су-57 имеет значительные преимущества перед Rafale, включая большую мощность радара, больший запас топлива и более тяжелую полезную нагрузку вооружения.

Другие российские истребители — Су-35С и Су-30СМ — также обладают значительными преимуществами в боевом радиусе, дальности полета, грузоподъемности, дальности воздушного боя и летных характеристиках, в то время как Rafale не может конкурировать с американским F-35.

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Французские истребители Rafale, которые Украина планирует приобрести у Франции, столкнутся с серьезными проблемами при противостоянии с российскими самолетами, пишет Французские истребители Rafale, которые Украина планирует приобрести у Франции, столкнутся с серьезными проблемами при противостоянии с российскими самолетами, пишет Military Watch Magazine

"Ожидается, что Rafale столкнется со значительными ограничениями в противостоянии с новейшим российским боевым самолетом, истребителем пятого поколения Су-57 , который сочетает в себе низкую заметность со значительно большим планером, способным нести гораздо более мощный радар, больший запас топлива и более тяжелую полезную нагрузку вооружения", — сообщается в материале.

Автор статьи отмечает, что другие российские истребители — Су-35С и Су-30СМ — также обладают значительными преимуществами в боевом радиусе, дальности полета, грузоподъемности, дальности воздушного боя и летных характеристиках.

Утверждается, что Rafale превосходят все имеющиеся у Киева самолеты F-16, МиГ-29, Mirage 2000 и Су-27. В то же время автор публикации напомнил, что Rafale не может конкурировать с американским F-35, а его боевой потенциал вызывает вопросы.

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Киев приобретет 16 истребителей Rafale с сопутствующим вооружением, которые начнут применяться в 2028-2029 годах.