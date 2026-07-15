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В США рассказали, с чем столкнутся французские истребители на Украине - РИА Новости, 15.07.2026
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15:56 15.07.2026
В США рассказали, с чем столкнутся французские истребители на Украине

MWM: французские истребители Rafale столкнутся с проблемами против ВС РФ

© РИА Новости / Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкИстребитель Су-57
Истребитель Су-57 - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
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Истребитель Су-57. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский истребитель пятого поколения Су-57 имеет значительные преимущества перед Rafale, включая большую мощность радара, больший запас топлива и более тяжелую полезную нагрузку вооружения.
  • Другие российские истребители — Су-35С и Су-30СМ — также обладают значительными преимуществами в боевом радиусе, дальности полета, грузоподъемности, дальности воздушного боя и летных характеристиках, в то время как Rafale не может конкурировать с американским F-35.
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Французские истребители Rafale, которые Украина планирует приобрести у Франции, столкнутся с серьезными проблемами при противостоянии с российскими самолетами, пишет Military Watch Magazine.
"Ожидается, что Rafale столкнется со значительными ограничениями в противостоянии с новейшим российским боевым самолетом, истребителем пятого поколения Су-57, который сочетает в себе низкую заметность со значительно большим планером, способным нести гораздо более мощный радар, больший запас топлива и более тяжелую полезную нагрузку вооружения", — сообщается в материале.
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Автор статьи отмечает, что другие российские истребители — Су-35С и Су-30СМ — также обладают значительными преимуществами в боевом радиусе, дальности полета, грузоподъемности, дальности воздушного боя и летных характеристиках.
Утверждается, что Rafale превосходят все имеющиеся у Киева самолеты F-16, МиГ-29, Mirage 2000 и Су-27. В то же время автор публикации напомнил, что Rafale не может конкурировать с американским F-35, а его боевой потенциал вызывает вопросы.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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