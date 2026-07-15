Грузовики со стройматериалами для СВО

Грузовики со стройматериалами для СВО

Новгородские бизнесмены отправили грузовики со стройматериалами на СВО

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Предприниматели Пестовского округа Новгородской области отправили три грузовика со строительными материалами бойцам СВО, сообщил предприниматель Денис Виноградов в соцсети "ВКонтакте".

Он уточнил, что груз собран по заявкам бойцов.

"За минувшие 48 часов на передовую было отправлено три грузовых автомобиля, полных строительных материалов. Первые два транспортных средства прибыли от 1008-го Новгородского полка, а третий прибыл с белгородского направления", - рассказал Виноградов.