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Новгородские бизнесмены отправили грузовики со стройматериалами на СВО - РИА Новости, 15.07.2026
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Надежные люди
 
15:34 15.07.2026
Новгородские бизнесмены отправили грузовики со стройматериалами на СВО

Новгородские бизнесмены отправили три грузовика со стройматериалами бойцам СВО

© Фото : ИП Виноградов Денис Павлович/ВКонтактеГрузовики со стройматериалами для СВО
Грузовики со стройматериалами для СВО - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : ИП Виноградов Денис Павлович/ВКонтакте
Грузовики со стройматериалами для СВО
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Предприниматели Пестовского округа Новгородской области отправили три грузовика со строительными материалами бойцам СВО, сообщил предприниматель Денис Виноградов в соцсети "ВКонтакте".
Он уточнил, что груз собран по заявкам бойцов.
"За минувшие 48 часов на передовую было отправлено три грузовых автомобиля, полных строительных материалов. Первые два транспортных средства прибыли от 1008-го Новгородского полка, а третий прибыл с белгородского направления", - рассказал Виноградов.
Виноградов поблагодарил всех, кто вносит свой вклад в поддержку бойцов СВО.
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