ВСУ за сутки потеряли до 220 боевиков в зоне действий "Запада"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР.
- Противник потерял более 220 военнослужащих и три боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял более 220 военнослужащих и три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Аркадевка и Червоный Оскол в Харьковской области, Щурово и Святогорск в ДНР.
"Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия", - добавили в МО РФ.