ВСУ за сутки потеряли до 220 боевиков в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял более 220 военнослужащих и три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.