ВСУ за сутки потеряли до 220 боевиков в зоне действий "Севера"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 220 военных, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии и зенитный ракетный комплекс.
- Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение в Сумской и Харьковской областях.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии и зенитный ракетный комплекс", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Хотень и Могрица Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Захаровка и Казачья Лопань, добавляется в сообщении.
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