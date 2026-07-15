Житель Сургута сменил фамилию, чтобы не выплачивать кредит

"При установлении факта смерти заемщика, определения наследников и наследственного имущества, суд выяснил, что должник не умер, а сменил свою фамилию, имя и отчество ПОЛИШКО И.А. на ОКШИЛОП А.И. (фамилия наоборот, имя и отчество поменяны местами - ред.)" - говорится в сообщении.

В суде пояснили, что перемена фамилии, имени и отчества должника не означает, что он перестает быть ответчиком по делу и переложить ответственность на наследников не получится. В замене ответчика суд коллекторам отказал, решение вступило в силу.