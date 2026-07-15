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Житель Сургута сменил фамилию, чтобы не выплачивать кредит - РИА Новости, 15.07.2026
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12:44 15.07.2026
Житель Сургута сменил фамилию, чтобы не выплачивать кредит

Житель Сургута сменил фамилию, чтобы скрыться и не выплачивать кредит

© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Сургута сменил фамилию, имя и отчество, чтобы не выплачивать кредит.
  • Коллекторская организация думала, что он умер, и попросила взыскать долг в размере около 130 тысяч рублей с его наследников.
  • Однако суд выяснил, что мужчина жив.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Житель Сургута в ХМАО поменял фамилию, чтобы скрыться и не выплачивать кредит, но суд раскрыл обман, сообщает объединенная пресс-служба судов Югры.
Согласно сообщению, в суд Сургута обратилась коллекторская организация с требованием о взыскании задолженности по кредитному договору в размере около 130 тысяч рублей. Заявители сообщили, что им стало известно о смерти должника и просили взыскать долг с наследников, которых должен был установить суд.
"При установлении факта смерти заемщика, определения наследников и наследственного имущества, суд выяснил, что должник не умер, а сменил свою фамилию, имя и отчество ПОЛИШКО И.А. на ОКШИЛОП А.И. (фамилия наоборот, имя и отчество поменяны местами - ред.)" - говорится в сообщении.
В суде пояснили, что перемена фамилии, имени и отчества должника не означает, что он перестает быть ответчиком по делу и переложить ответственность на наследников не получится. В замене ответчика суд коллекторам отказал, решение вступило в силу.
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