Житель Сургута сменил фамилию, чтобы не выплачивать кредит

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Сургута сменил фамилию, имя и отчество, чтобы не выплачивать кредит.
- Коллекторская организация думала, что он умер, и попросила взыскать долг в размере около 130 тысяч рублей с его наследников.
- Однако суд выяснил, что мужчина жив.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Житель Сургута в ХМАО поменял фамилию, чтобы скрыться и не выплачивать кредит, но суд раскрыл обман, сообщает объединенная пресс-служба судов Югры.
Согласно сообщению, в суд Сургута обратилась коллекторская организация с требованием о взыскании задолженности по кредитному договору в размере около 130 тысяч рублей. Заявители сообщили, что им стало известно о смерти должника и просили взыскать долг с наследников, которых должен был установить суд.
"При установлении факта смерти заемщика, определения наследников и наследственного имущества, суд выяснил, что должник не умер, а сменил свою фамилию, имя и отчество ПОЛИШКО И.А. на ОКШИЛОП А.И. (фамилия наоборот, имя и отчество поменяны местами - ред.)" - говорится в сообщении.
В суде пояснили, что перемена фамилии, имени и отчества должника не означает, что он перестает быть ответчиком по делу и переложить ответственность на наследников не получится. В замене ответчика суд коллекторам отказал, решение вступило в силу.