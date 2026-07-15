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Бойцы "Севера" уничтожили живую силу ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 15.07.2026
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Бойцы "Севера" уничтожили живую силу ВСУ в Сумской области

ВС России уничтожили замаскированный блиндаж ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы ударных беспилотных систем группировки войск «Север» обнаружили в Сумской области замаскированный блиндаж ВСУ с живой силой.
  • Ударный дрон «Молния-2» поразил блиндаж прямым попаданием, в результате чего блиндаж был полностью разрушен, а личный состав уничтожен.
КУРСК, 15 июл – РИА Новости. Операторы ударных беспилотных систем группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили в Сумской области замаскированный блиндаж ВСУ с живой силой, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Гром.
"В ходе полета разведывательного БПЛА в Сумской области расчет обнаружил замаскированный блиндаж в лесном массиве: накат из бревен, входная группа, стрелковые ячейки рядом. Внутри — тепловые сигнатуры, характерные для нахождения живой силы", – сообщил агентству командир расчета ударных беспилотных систем с позывным Гром.
Он уточнил, что был поднят ударный дрон "Молния-2".
"Точно навели на вход и поразили прямым попаданием. В результате взрыва и обрушения блиндаж полностью разрушен, личный состав уничтожен", – добавил он.
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