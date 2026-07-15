Суд в Париже более двух часов допрашивал основательницу SOS Donbass

ПАРИЖ, 15 июл – РИА Новости. Следственный судья парижского суда более двух часов допрашивал в среду основательницу ассоциации SOS Donbass Анну Новикову, подозреваемую во Франции в шпионаже, сообщил РИА Новости ее адвокат Филипп де Вель.

"Я только что вышел из кабинета следственного судьи и присутствовал при допросе моей подзащитной Анны Новиковой, который длился более двух часов", - сообщил адвокат.

По его словам, следствие, по всей видимости, пытается вести расследование исключительно с обвинительным уклоном, то есть собирая доказательства вины.

Посольство РФ 26 ноября подтвердило РИА Новости факт задержания Новиковой. В дипмиссии обратили внимание на наличие у нее французского гражданства, что, по признанию дипломатов, в определенной степени ограничивает их возможности в этом деле. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 1 апреля, что российское внешнеполитическое ведомство и посольство РФ в Париже приложат все усилия для скорейшего освобождения Новиковой.