Суд в Париже более двух часов допрашивал основательницу SOS Donbass

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Следственный судья парижского суда более двух часов допрашивал в среду основательницу ассоциации SOS Donbass Анну Новикову.
- Ее адвокат считает, что следствие ведет расследование с обвинительным уклоном, не имея доказательств действий в пользу России.
ПАРИЖ, 15 июл – РИА Новости. Следственный судья парижского суда более двух часов допрашивал в среду основательницу ассоциации SOS Donbass Анну Новикову, подозреваемую во Франции в шпионаже, сообщил РИА Новости ее адвокат Филипп де Вель.
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"Я только что вышел из кабинета следственного судьи и присутствовал при допросе моей подзащитной Анны Новиковой, который длился более двух часов", - сообщил адвокат.
По его словам, следствие, по всей видимости, пытается вести расследование исключительно с обвинительным уклоном, то есть собирая доказательства вины.
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"Иначе говоря, следствие стремится доказать, что она совершила некие действия в пользу России", - сказал де Вель.
В итоге, как отметил французский юрист, следствие ходит вокруг да около, не имея доказательств того, что действительно были совершены какие-то либо действия в пользу России.
О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе гражданки РФ Анны Новиковой, сообщила в ноябре 2025 года газета Parisien со ссылкой на прокуратуру. Задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "заговоре с целью совершения преступления".
Посольство РФ 26 ноября подтвердило РИА Новости факт задержания Новиковой. В дипмиссии обратили внимание на наличие у нее французского гражданства, что, по признанию дипломатов, в определенной степени ограничивает их возможности в этом деле. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 1 апреля, что российское внешнеполитическое ведомство и посольство РФ в Париже приложат все усилия для скорейшего освобождения Новиковой.
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