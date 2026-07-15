Суд в Москве рассмотрит протокол на Фоменко за неуплату штрафа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в Москве рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении Николая Фоменко.
- Ему грозит штраф от тысячи рублей, арест на срок до 15 суток либо до 50 часов обязательных работ.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №183 столичного района Очаково-Матвеевское в конце июля рассмотрит протокол в отношении актера Николая Фоменко за неуплату штрафа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Протокол был составлен за неуплату штрафа, о каком именно правонарушении идет речь - в суде не уточнили.
Шоумену грозит штраф от 1 тысячи рублей, административный арест на срок до 15 суток либо до 50 часов обязательных работ.
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