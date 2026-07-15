Суд в Москве рассмотрит протокол на Фоменко за неуплату штрафа

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Москве рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении Николая Фоменко.

Ему грозит штраф от тысячи рублей, арест на срок до 15 суток либо до 50 часов обязательных работ.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №183 столичного района Очаково-Матвеевское в конце июля рассмотрит протокол в отношении актера Николая Фоменко за неуплату штрафа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

"Мировой судья судебного участка № 183 района Очаково-Матвеевское города Москвы 30 июля 2026 года рассмотрит дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в отношении Фоменко Николая Владимировича", - сообщили в суде.

Протокол был составлен за неуплату штрафа, о каком именно правонарушении идет речь - в суде не уточнили.