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Суд в Москве рассмотрит протокол на Фоменко за неуплату штрафа - РИА Новости, 15.07.2026
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14:14 15.07.2026 (обновлено: 14:27 15.07.2026)
Суд в Москве рассмотрит протокол на Фоменко за неуплату штрафа

Суд 30 июля рассмотрит протокол на Фоменко за неуплату штрафа

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер и телеведущий Николай Фоменко
Актер и телеведущий Николай Фоменко - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер и телеведущий Николай Фоменко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Москве рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении Николая Фоменко.
  • Ему грозит штраф от тысячи рублей, арест на срок до 15 суток либо до 50 часов обязательных работ.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №183 столичного района Очаково-Матвеевское в конце июля рассмотрит протокол в отношении актера Николая Фоменко за неуплату штрафа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Мировой судья судебного участка № 183 района Очаково-Матвеевское города Москвы 30 июля 2026 года рассмотрит дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в отношении Фоменко Николая Владимировича", - сообщили в суде.
Протокол был составлен за неуплату штрафа, о каком именно правонарушении идет речь - в суде не уточнили.
Шоумену грозит штраф от 1 тысячи рублей, административный арест на срок до 15 суток либо до 50 часов обязательных работ.
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