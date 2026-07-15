Краснодарцы получили по 14 суток за видео со шпагатом на фоне храма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двое краснодарцев были задержаны за видео со шпагатом между автомобилями на фоне собора Александра Невского.
- Суд признал их виновными в совершении административного правонарушения по статье 19.3 КоАП РФ.
- Им назначено наказание в виде административного ареста на 14 суток.
КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Суд назначил административный арест на 14 суток двум краснодарцам, снявшим видео со шпагатом между автомобилями на фоне собора Александра Невского, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Во вторник в соцсетях появилось видео, на котором молодой человек позирует, сидя на шпагате между двумя машинами. На заднем плане опубликованных кадров виден Войсковой собор князя Александра Невского, он находится на улице Постовой в Краснодаре. Позже краевой главк МВД России сообщил о задержании авторов видео - двоих краснодарцев 19 и 23 лет.
"Суд, рассмотрев материалы, признал фигурантов виновными в совершении административного правонарушения и назначил им наказание в виде административного ареста на срок 14 суток", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Уточняется, что молодые люди признаны виновными по статье 19.3 КоАП РФ - "неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции".