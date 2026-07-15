Кадр видео с мужчиной, вставшим в шпагате между автомобилями на фоне собора Александра Невского

Кадр видео с мужчиной, вставшим в шпагате между автомобилями на фоне собора Александра Невского

© Соцсети Кадр видео с мужчиной, вставшим в шпагате между автомобилями на фоне собора Александра Невского

Краснодарцы получили по 14 суток за видео со шпагатом на фоне храма

Краткий пересказ от РИА ИИ Двое краснодарцев были задержаны за видео со шпагатом между автомобилями на фоне собора Александра Невского.

Суд признал их виновными в совершении административного правонарушения по статье 19.3 КоАП РФ.

Им назначено наказание в виде административного ареста на 14 суток.

КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Суд назначил административный арест на 14 суток двум краснодарцам, снявшим видео со шпагатом между автомобилями на фоне собора Александра Невского, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Во вторник в соцсетях появилось видео, на котором молодой человек позирует, сидя на шпагате между двумя машинами. На заднем плане опубликованных кадров виден Войсковой собор князя Александра Невского , он находится на улице Постовой в Краснодаре . Позже краевой главк МВД России сообщил о задержании авторов видео - двоих краснодарцев 19 и 23 лет.

"Суд, рассмотрев материалы, признал фигурантов виновными в совершении административного правонарушения и назначил им наказание в виде административного ареста на срок 14 суток", - говорится в сообщении пресс-службы судов.