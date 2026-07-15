Убийцу девушки в кафе Новокузнецка направили на лечение

"Учитывая, что подсудимый страдает психическим расстройством, суд применил в отношении него принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 2 сентября 2025 года в кафе "Гриль №1" в Новокузнецке мужчина, вооружившись ножом, направился в сторону двух посетителей, которые, осознавая опасность его действий, выбежали из помещения, заблокировали входную дверь и обратились за помощью. После этого мужчина нанес сотруднице кафе не менее двух ударов ножом в область грудной клетки.