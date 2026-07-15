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Убийцу девушки в кафе Новокузнецка направили на лечение - РИА Новости, 15.07.2026
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08:20 15.07.2026
Убийцу девушки в кафе Новокузнецка направили на лечение

Убийцу девушки в кафе Новокузнецка направили на принудительное лечение

© РИА НовостиЗаседание суда
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости
Заседание суда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обвиняемый в убийстве 19-летней девушки в гриль-кафе Новокузнецка направлен на принудительное лечение.
  • В ночь на 2 сентября 2025 года в кафе быстрого питания в Новокузнецке мужчина ножом нанес множественные удары сотруднице заведения.
  • Суд установил, что подсудимый страдает психическим расстройством.
НОВОСИБИРСК, 15 июл – РИА Новости. Кемеровский областной суд направил на принудительное лечение обвиняемого в жестоком убийстве 19-летней девушки в гриль-кафе Новокузнецка, сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса.
Ранее в прокуратуре региона сообщали, что в ночь на 2 сентября 2025 года в кафе быстрого питания в Новокузнецке мужчина ножом нанес множественные удары 19-летней работнице заведения в область грудной клетки. От ранений девушка скончалась на месте.
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"Учитывая, что подсудимый страдает психическим расстройством, суд применил в отношении него принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится в сообщении.
Суд установил, что 2 сентября 2025 года в кафе "Гриль №1" в Новокузнецке мужчина, вооружившись ножом, направился в сторону двух посетителей, которые, осознавая опасность его действий, выбежали из помещения, заблокировали входную дверь и обратились за помощью. После этого мужчина нанес сотруднице кафе не менее двух ударов ножом в область грудной клетки.
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