Убийцу девушки в кафе Новокузнецка направили на лечение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Обвиняемый в убийстве 19-летней девушки в гриль-кафе Новокузнецка направлен на принудительное лечение.
- В ночь на 2 сентября 2025 года в кафе быстрого питания в Новокузнецке мужчина ножом нанес множественные удары сотруднице заведения.
- Суд установил, что подсудимый страдает психическим расстройством.
НОВОСИБИРСК, 15 июл – РИА Новости. Кемеровский областной суд направил на принудительное лечение обвиняемого в жестоком убийстве 19-летней девушки в гриль-кафе Новокузнецка, сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса.
Ранее в прокуратуре региона сообщали, что в ночь на 2 сентября 2025 года в кафе быстрого питания в Новокузнецке мужчина ножом нанес множественные удары 19-летней работнице заведения в область грудной клетки. От ранений девушка скончалась на месте.
"Учитывая, что подсудимый страдает психическим расстройством, суд применил в отношении него принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится в сообщении.
Суд установил, что 2 сентября 2025 года в кафе "Гриль №1" в Новокузнецке мужчина, вооружившись ножом, направился в сторону двух посетителей, которые, осознавая опасность его действий, выбежали из помещения, заблокировали входную дверь и обратились за помощью. После этого мужчина нанес сотруднице кафе не менее двух ударов ножом в область грудной клетки.
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