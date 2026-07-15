В ГД предложили засчитывать педагогам-психологам стаж для досрочной пенсии

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Госдумы Александр Аксененко предложил включать в специальный педагогический стаж периоды работы педагогов-психологов во всех образовательных организациях для детей независимо от их типа.

Реализация этой меры, по мнению депутата, позволит повысить социальную защищенность педагогов-психологов, укрепить кадровый потенциал образовательных организаций и признать роль психологического сопровождения как неотъемлемой части образовательного процесса.

Аксененко подчеркнул, что педагог-психолог является одним из ключевых специалистов в образовательных организациях и помогает детям справляться с трудностями в обучении и развитии.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Аксененко ("Справедливая Россия") предложил включать в специальный педагогический стаж периоды работы педагогов-психологов во всех образовательных организациях для детей независимо от их типа.

Соответствующее обращение на имя вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко имеется в распоряжении РИА Новости. Сейчас право на досрочное назначение страховой пенсии по старости предоставляется гражданам, которые не менее 25 лет осуществляли педагогическую деятельность в организациях для детей.

"Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о внесении изменений в Правила исчисления периодов работы, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 29 октября 2002 года №781, в части включения в специальный педагогический стаж периодов работы педагогов-психологов в образовательных организациях для детей независимо от их типа, включая дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, организации среднего профессионального образования и организации дополнительного образования", - сказано в письме.

Реализация данной меры, по мнению депутата, позволит повысить социальную защищенность в педагогов-психологов, укрепить кадровый потенциал образовательных организаций и признать фактическую роль психологического сопровождения как неотъемлемой части современного образовательного процесса.

"Педагог-психолог сегодня является одним из ключевых специалистов в школе, детском саду или колледже. Он помогает детям справляться с трудностями в обучении и развитии, работает с кризисными ситуациями, участвует в профилактике конфликтов, буллинга и девиантного поведения", - сказал Аксененко РИА Новости.