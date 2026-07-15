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В ГД предложили засчитывать педагогам-психологам стаж для досрочной пенсии - РИА Новости, 15.07.2026
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07:11 15.07.2026 (обновлено: 08:57 15.07.2026)
В ГД предложили засчитывать педагогам-психологам стаж для досрочной пенсии

Аксененко предложил засчитывать педагогам-психологам стаж для досрочной пенсии

© Fotolia / alexsokolovДетский психолог работает с ребенком
Детский психолог работает с ребенком - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Fotolia / alexsokolov
Детский психолог работает с ребенком. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы Александр Аксененко предложил включать в специальный педагогический стаж периоды работы педагогов-психологов во всех образовательных организациях для детей независимо от их типа.
  • Реализация этой меры, по мнению депутата, позволит повысить социальную защищенность педагогов-психологов, укрепить кадровый потенциал образовательных организаций и признать роль психологического сопровождения как неотъемлемой части образовательного процесса.
  • Аксененко подчеркнул, что педагог-психолог является одним из ключевых специалистов в образовательных организациях и помогает детям справляться с трудностями в обучении и развитии.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Аксененко ("Справедливая Россия") предложил включать в специальный педагогический стаж периоды работы педагогов-психологов во всех образовательных организациях для детей независимо от их типа.
Соответствующее обращение на имя вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко имеется в распоряжении РИА Новости. Сейчас право на досрочное назначение страховой пенсии по старости предоставляется гражданам, которые не менее 25 лет осуществляли педагогическую деятельность в организациях для детей.
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"Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о внесении изменений в Правила исчисления периодов работы, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 29 октября 2002 года №781, в части включения в специальный педагогический стаж периодов работы педагогов-психологов в образовательных организациях для детей независимо от их типа, включая дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, организации среднего профессионального образования и организации дополнительного образования", - сказано в письме.
Реализация данной меры, по мнению депутата, позволит повысить социальную защищенность в педагогов-психологов, укрепить кадровый потенциал образовательных организаций и признать фактическую роль психологического сопровождения как неотъемлемой части современного образовательного процесса.
"Педагог-психолог сегодня является одним из ключевых специалистов в школе, детском саду или колледже. Он помогает детям справляться с трудностями в обучении и развитии, работает с кризисными ситуациями, участвует в профилактике конфликтов, буллинга и девиантного поведения", - сказал Аксененко РИА Новости.
По его словам, сегодня образовательные организации сталкиваются со школьной тревожностью и сложностями социальной адаптации, и в этих условиях психологическое сопровождение - не вспомогательная функция, а необходимая часть образовательного и воспитательного процесса.
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