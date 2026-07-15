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Более половины британцев считают, что Стармер был плохим премьером - РИА Новости, 15.07.2026
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17:34 15.07.2026
Более половины британцев считают, что Стармер был плохим премьером

YouGov: более половины британцев считают, что Стармер был плохим премьером

© REUTERS / Toby ShepheardКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© REUTERS / Toby Shepheard
Кир Стармер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более половины британцев считают, что Кир Стармер был плохим премьер-министром, при этом треть думает, что он был ужасным премьером.
  • Среди лучших решений Стармера на посту премьера респонденты называют отказ от участия в военной операции США и Израиля против Ирана, среди худших действий — неудачи в выплате топливных субсидий, нерешительность и провал в сфере иммиграции.
  • В исследовании также отражены ожидания британцев от премьерства вероятного преемника Стармера Энди Бернема: его рейтинги перед вероятным вступлением в должность немногим лучше, чем у Стармера в июне 2024 года, при этом треть опрошенных считает, что Бернем будет плохим или ужасным премьер-министром.
ЛОНДОН, 15 июл – РИА Новости. Более половины британцев считают, что уходящий с должности Кир Стармер был плохим премьер-министром, при этом треть думает, что он был ужасным премьером, свидетельствуют данные исследования компании YouGov.
Премьер Великобритании Кир Стармер в среду попрощался с палатой общин перед уходом с поста через несколько дней. Он объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии в июне после ее поражения на местных выборах.
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"Половина (51%) (британцев – ред.) считают, что он плохо или ужасно справлялся со своими обязанностями на посту премьер-министра", - говорится в пресс-релизе компании.
При этом 21% участников исследования выбрали вариант "плохо", а 30% - "ужасно".
Тех, кто считает Стармера хорошим или отличным премьером, – 16%, среднюю оценку дали ему 29% респондентов.
При этом перед его избранием на должность в июле 2024 года 23% участников опроса ожидали отличных или хороших результатов, а 33% - плохих или ужасных.
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"Перед своей победой на выборах 2024 года 54% тех, кто собирался голосовать за Лейбористскую партию, считали, что Кир Стармер будет отличным или хорошим премьер-министром. Теперь, когда он готовится покинуть свой пост, лишь 35% избирателей, голосовавших за Лейбористскую партию в 2024 году, считают, что он им был", - говорится в статье.
Среди лучших решений Стармера на посту премьера респонденты называют отказ от участия в военной операции США и Израиля против Ирана, его дипломатию в целом и действия в отношении американского президента Дональда Трампа. Среди худших действий британцы назвали неудачи в выплате топливных субсидий, нерешительность и провал в сфере иммиграции. Многие респонденты, отвечая на вопрос о худших действиях Стармера, выбрали вариант "все", это третий по популярности ответ.
В исследовании также отражены ожидания британцев от премьерства вероятного преемника Стармера Энди Бернема. Его рейтинги перед вероятным вступлением в должность немногим лучше, чем у Стармера в июне 2024 года. Только 21% считают, что он будет хорошим или отличным премьер-министром, в то время как 20% ожидают, что он будет средним. Треть (33%) говорят, что он будет плохим или ужасным.
"Главное отличие от Стармера заключается в том, что меньше людей ответили, что он будет "средним" премьер-министром, а больше – "не знаю", - говорится в публикации.
Исследование проходило 12-13 июля, в нем приняли участие 2104 совершеннолетних британцев. Погрешность не указывается.
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