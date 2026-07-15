Краткий пересказ от РИА ИИ Кир Стармер попрощался с палатой общин перед уходом с поста премьер-министра Великобритании.

Стармер заявил, что оставил страну в лучшем состоянии, чем она была до его прихода к власти.

ЛОНДОН, 15 июл - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер в среду попрощался с палатой общин перед уходом с поста через несколько дней.

"Это конец моего политического пути… Всем тем, кто находится в галерее (место для представителей общественности в палате – ред.), чья жизнь изменилась или улучшилась благодаря лейбористскому правительству, кто борется за то, чтобы быть услышанными. Вам я хочу сказать, что вы - причина, по которой я пришел в политику. Моей жене и детям я хочу сказать, что люблю вас. До свидания!" - сказал Стармер , в последний раз перед уходом выступая в палате общин.

Он заявил, что оставил страну в лучшем состоянии, чем она была до его прихода к власти, и поблагодарил за работу своих соратников по правительству.

Премьер также пошутил о том, что в среду вечером его ждет "важная встреча с телевизором", намекая на матч сборных Англии и Аргентины.

Ранее британские СМИ сообщили, что в случае победы Англии в полуфинале ЧМ-2026 Стармер полетит в США для просмотра финала. При этом он рассчитывает вернуться в срок в понедельник утром для того, чтобы вручить королю Карлу III прошение об отставке.

Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии в июне после ее поражения на местных выборах. В тот же день экс-мэр Манчестера, депутат Энди Бернем заявил о своем намерении избираться на пост главы партии, что обеспечит ему премьерское кресло.