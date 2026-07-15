Рейтинг@Mail.ru
Стармер попрощался с палатой общин перед уходом с поста премьера - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 15.07.2026
Стармер попрощался с палатой общин перед уходом с поста премьера

Премьер Британии Стармер попрощался с палатой общин перед уходом с поста

© REUTERS / Isabel InfantesКир Стармер выходит из здания на Даунинг-стрит
Кир Стармер выходит из здания на Даунинг-стрит - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© REUTERS / Isabel Infantes
Кир Стармер выходит из здания на Даунинг-стрит
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кир Стармер попрощался с палатой общин перед уходом с поста премьер-министра Великобритании.
  • Стармер заявил, что оставил страну в лучшем состоянии, чем она была до его прихода к власти.
ЛОНДОН, 15 июл - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер в среду попрощался с палатой общин перед уходом с поста через несколько дней.
"Это конец моего политического пути… Всем тем, кто находится в галерее (место для представителей общественности в палате – ред.), чья жизнь изменилась или улучшилась благодаря лейбористскому правительству, кто борется за то, чтобы быть услышанными. Вам я хочу сказать, что вы - причина, по которой я пришел в политику. Моей жене и детям я хочу сказать, что люблю вас. До свидания!" - сказал Стармер, в последний раз перед уходом выступая в палате общин.
Президент Франции Эммануэль Макрон наградил премьер-министра Великобритании Кира Стармера орденом Почетного Легиона - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Макрон вручил Стармеру высшую награду Франции за поддержку Украины
14 июля, 20:43
Он заявил, что оставил страну в лучшем состоянии, чем она была до его прихода к власти, и поблагодарил за работу своих соратников по правительству.
Премьер также пошутил о том, что в среду вечером его ждет "важная встреча с телевизором", намекая на матч сборных Англии и Аргентины.
Ранее британские СМИ сообщили, что в случае победы Англии в полуфинале ЧМ-2026 Стармер полетит в США для просмотра финала. При этом он рассчитывает вернуться в срок в понедельник утром для того, чтобы вручить королю Карлу III прошение об отставке.
Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии в июне после ее поражения на местных выборах. В тот же день экс-мэр Манчестера, депутат Энди Бернем заявил о своем намерении избираться на пост главы партии, что обеспечит ему премьерское кресло.
До пятницы в Лейбористской партии проходит внутреннее голосование. Бернем уже заручился поддержкой депутатов-лейбористов, остается заручиться поддержкой профсоюзов. Ожидается, что о его победе будет заявлено в пятницу. В понедельник он может сменить Стармера на посту премьера.
Энди Бернем - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Вероятный преемник Стармера признал рост цен в Британии из-за Украины
9 июля, 18:26
 
В миреАнглияВеликобританияАргентинаКир СтармерКарл III
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала