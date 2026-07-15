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В Турции задержали двух россиян - РИА Новости, 15.07.2026
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15:38 15.07.2026 (обновлено: 16:20 15.07.2026)
В Турции задержали двух россиян

В Стамбуле задержали двух россиян, им грозит депортация

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции в Стамбуле
Сотрудник полиции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Сотрудник полиции в Стамбуле. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Турции задержали двух россиян, решается вопрос об их депортации.
  • Генконсульство в Стамбуле держит вопрос на контроле.
СТАМБУЛ, 15 июл — РИА Новости. В Турции задержали двух россиян, решается вопрос об их депортации, сообщило РИА Новости генконсульство в Стамбуле.
"В настоящее время В. Филонова и И. Филонов находятся в депортационном центре. <...> Держим вопрос на контроле", — говорится в заявлении.
Родственники задержанных обратились в представительство накануне. Дипломаты быстро связались с отделением полиции района Фатих, куда доставили российских граждан. Они находятся в контакте с их адвокатом, присяжным переводчиком и турецкими компетентными органами.
Причину произошедшего в генконсульстве не назвали.
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