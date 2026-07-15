Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Турции задержали двух россиян, решается вопрос об их депортации.
- Генконсульство в Стамбуле держит вопрос на контроле.
СТАМБУЛ, 15 июл — РИА Новости. В Турции задержали двух россиян, решается вопрос об их депортации, сообщило РИА Новости генконсульство в Стамбуле.
"В настоящее время В. Филонова и И. Филонов находятся в депортационном центре. <...> Держим вопрос на контроле", — говорится в заявлении.
Родственники задержанных обратились в представительство накануне. Дипломаты быстро связались с отделением полиции района Фатих, куда доставили российских граждан. Они находятся в контакте с их адвокатом, присяжным переводчиком и турецкими компетентными органами.
Причину произошедшего в генконсульстве не назвали.