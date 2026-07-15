США и Иран требуют друг от друга неприемлемых уступок, считает политолог

Краткий пересказ от РИА ИИ США и Иран требуют друг от друга уступок, которые каждая из сторон считает несовместимыми со своей долгосрочной безопасностью, считает старший научный сотрудник вашингтонского Центра международной политики Сина Тусси.

Каждая сторона требует от другой пойти на необратимые риски, предлагая взамен обязательства, которые та считает обратимыми.

ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. США и Иран требуют друг от друга уступок, которые каждая из сторон считает несовместимыми со своей долгосрочной безопасностью, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник вашингтонского Центра международной политики Сина Тусси.

США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары по Ирану, объяснив их действиями Тегерана против коммерческого судоходства в Ормузском проливе. МИД Ирана назвал атаки США серьезным нарушением достигнутых договоренностей.

"Обе стороны требуют уступок, которые другая сторона сейчас считает несовместимыми со своей безопасностью в долгосрочной перспективе", - сказал собеседник агентства.

По словам Тусси, Вашингтон требует, чтобы Тегеран отказался или существенно сократил рычаги давления, полученные благодаря своей ядерной программе и положению вокруг Ормузского пролива. Иран же считает, что без надежных гарантий такие уступки лишь сделают его более уязвимым для нового давления и военных действий.

В свою очередь Тегеран добивается долгосрочного снятия санкций и нормализации экономических отношений, однако, как отметил эксперт, предоставить подобные гарантии Вашингтону крайне сложно из-за устройства американского санкционного режима и внутриполитических ограничений.

"Каждая сторона требует от другой пойти на необратимые риски, предлагая взамен обязательства, которые та считает обратимыми", - подчеркнул Тусси.

По его оценке, пока это фундаментальное противоречие сохраняется, любые договоренности, скорее всего, будут ограниченными или временными, а не всеобъемлющими и долгосрочными.