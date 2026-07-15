США и Иран требуют друг от друга неприемлемых уступок, считает политолог

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США и Иран требуют друг от друга уступок, которые каждая из сторон считает несовместимыми со своей долгосрочной безопасностью, считает старший научный сотрудник вашингтонского Центра международной политики Сина Тусси.
- Каждая сторона требует от другой пойти на необратимые риски, предлагая взамен обязательства, которые та считает обратимыми.
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. США и Иран требуют друг от друга уступок, которые каждая из сторон считает несовместимыми со своей долгосрочной безопасностью, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник вашингтонского Центра международной политики Сина Тусси.
США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары по Ирану, объяснив их действиями Тегерана против коммерческого судоходства в Ормузском проливе. МИД Ирана назвал атаки США серьезным нарушением достигнутых договоренностей.
"Обе стороны требуют уступок, которые другая сторона сейчас считает несовместимыми со своей безопасностью в долгосрочной перспективе", - сказал собеседник агентства.
По словам Тусси, Вашингтон требует, чтобы Тегеран отказался или существенно сократил рычаги давления, полученные благодаря своей ядерной программе и положению вокруг Ормузского пролива. Иран же считает, что без надежных гарантий такие уступки лишь сделают его более уязвимым для нового давления и военных действий.
В свою очередь Тегеран добивается долгосрочного снятия санкций и нормализации экономических отношений, однако, как отметил эксперт, предоставить подобные гарантии Вашингтону крайне сложно из-за устройства американского санкционного режима и внутриполитических ограничений.
"Каждая сторона требует от другой пойти на необратимые риски, предлагая взамен обязательства, которые та считает обратимыми", - подчеркнул Тусси.
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По его оценке, пока это фундаментальное противоречие сохраняется, любые договоренности, скорее всего, будут ограниченными или временными, а не всеобъемлющими и долгосрочными.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в среду заявил, что Тегеран сфокусирован на вопросе собственной защиты, а не на переговорах с Вашингтоном.