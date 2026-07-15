США окупили расходы на операцию в Венесуэле в 50 раз, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. США заработали на продажи нефти из Венесуэлы в 50 раз больше, чем потратили на операцию, утверждает президент США Дональд Трамп.

Трамп добавил, что благодаря сотрудничеству с руководством Венесуэлы и приходу крупных американских нефтяных компаний добыча нефти в стране выросла якобы до миллионов баррелей в сутки.

В начале января США провели операцию, в ходе которой ряд объектов в Венесуэле были атакованы с воздуха, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены в Нью-Йорк для суда по обвинениям в якобы наркоторговле. После этого по результатам контактов на различных уровнях Вашингтон и Каракас начали восстанавливать отношения во всех сферах.