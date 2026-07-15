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США окупили расходы на операцию в Венесуэле в 50 раз, заявил Трамп - РИА Новости, 15.07.2026
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23:24 15.07.2026
США окупили расходы на операцию в Венесуэле в 50 раз, заявил Трамп

Трамп: США заработали на Венесуэле в 50 раз больше, чем потратили на операцию

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп утверждает, что США заработали на продаже нефти из Венесуэлы в 50 раз больше, чем потратили на операцию.
  • По словам Трампа, благодаря сотрудничеству с руководством Венесуэлы и приходу крупных американских нефтяных компаний добыча нефти в стране выросла до миллионов баррелей в сутки.
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. США заработали на продажи нефти из Венесуэлы в 50 раз больше, чем потратили на операцию, утверждает президент США Дональд Трамп.
"Мы уже окупили расходы на ту войну более, чем в 50 раз. Народ Венесуэлы и руководство страны были просто великолепны, и мы продолжаем с ними работать. Крупнейшие нефтяные компании уже заходят туда. За последние несколько месяцев они заработали больше, чем за всю историю страны, потому что теперь все организовано должным образом", - сказал Трамп во время оборонного форума в штате Пенсильвания.
Трамп добавил, что благодаря сотрудничеству с руководством Венесуэлы и приходу крупных американских нефтяных компаний добыча нефти в стране выросла якобы до миллионов баррелей в сутки.
В начале января США провели операцию, в ходе которой ряд объектов в Венесуэле были атакованы с воздуха, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены в Нью-Йорк для суда по обвинениям в якобы наркоторговле. После этого по результатам контактов на различных уровнях Вашингтон и Каракас начали восстанавливать отношения во всех сферах.
По условиям новых соглашений между США и Венесуэлой после смены власти в Каракасе, доходы от продажи нефти аккумулируются на счетах, контролируемых Вашингтоном.
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В миреВенесуэлаСШАДональд ТрампНиколас Мадуро
 
 
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