США окупили расходы на операцию в Венесуэле в 50 раз, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп утверждает, что США заработали на продаже нефти из Венесуэлы в 50 раз больше, чем потратили на операцию.
- По словам Трампа, благодаря сотрудничеству с руководством Венесуэлы и приходу крупных американских нефтяных компаний добыча нефти в стране выросла до миллионов баррелей в сутки.
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. США заработали на продажи нефти из Венесуэлы в 50 раз больше, чем потратили на операцию, утверждает президент США Дональд Трамп.
"Мы уже окупили расходы на ту войну более, чем в 50 раз. Народ Венесуэлы и руководство страны были просто великолепны, и мы продолжаем с ними работать. Крупнейшие нефтяные компании уже заходят туда. За последние несколько месяцев они заработали больше, чем за всю историю страны, потому что теперь все организовано должным образом", - сказал Трамп во время оборонного форума в штате Пенсильвания.
Трамп добавил, что благодаря сотрудничеству с руководством Венесуэлы и приходу крупных американских нефтяных компаний добыча нефти в стране выросла якобы до миллионов баррелей в сутки.
В начале января США провели операцию, в ходе которой ряд объектов в Венесуэле были атакованы с воздуха, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены в Нью-Йорк для суда по обвинениям в якобы наркоторговле. После этого по результатам контактов на различных уровнях Вашингтон и Каракас начали восстанавливать отношения во всех сферах.
По условиям новых соглашений между США и Венесуэлой после смены власти в Каракасе, доходы от продажи нефти аккумулируются на счетах, контролируемых Вашингтоном.
Трамп рассказал о доходах от продажи нефти из Венесуэлы
23 июня, 23:04