СМИ: расходы США на конфликт с Ираном могли достичь 100 миллиардов долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Реальные расходы США на военную кампанию против Ирана составляют от 80 до 100 миллиардов долларов, что более чем в три раза превышает официально признанную Пентагоном сумму.
- Американские ВВС в ходе военной кампании потеряли более 40 летательных аппаратов.
- Стоимость восстановления американских военных объектов на Ближнем Востоке, пострадавших от ответных иранских ударов, оценивается более чем в 30 миллиардов долларов.
ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Реальные расходы США на военную кампанию против Ирана составляют от 80 до 100 миллиардов долларов, что более чем в три раза превышает официально признанную Пентагоном сумму, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на внутренние оценки министерства войны США.
Как отмечает телеканал, официальная сумма в 30 миллиард долларов включает в себя в основном только стоимость израсходованных боеприпасов без учета расходов на ремонт разрушенной инфраструктуры и замену потерянной боевой техники.
Согласно майскому отчету Исследовательской службы конгресса США, американские ВВС в ходе военной кампании потеряли более 40 летательных аппаратов, в том числе истребители F-15E и F-35A, штурмовик A-10, самолеты-заправщики KC-135 и беспилотники MQ-9 Reaper и MQ-4C Triton.
При этом стоимость восстановления американских военных объектов на Ближнем Востоке, пострадавших от ответных иранских ударов, оценивается более чем в 30 миллиардов долларов, согласно оценке телеканала.
Кроме того, официальные данные, по информации NBC, не учитывают расходы на логистику, содержание двух авианосных групп, эвакуацию военных и последние два месяца боев, в ходе которых США нанесли сотни новых ударов и потеряли еще несколько самолетов.
Как сообщает профильный портал Iran War Cost Tracker, администрация президента США Дональда Трампа израсходовала на военную кампанию против Ирана уже более 113,3 миллиарда долларов.