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СМИ: расходы США на конфликт с Ираном могли достичь 100 миллиардов долларов - РИА Новости, 15.07.2026
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20:27 15.07.2026
СМИ: расходы США на конфликт с Ираном могли достичь 100 миллиардов долларов

NBC News: реальные расходы США на конфликт с Ираном могли достичь $100 млрд

© РИА Новости / Михаил Кутузов | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Реальные расходы США на военную кампанию против Ирана составляют от 80 до 100 миллиардов долларов, что более чем в три раза превышает официально признанную Пентагоном сумму.
  • Американские ВВС в ходе военной кампании потеряли более 40 летательных аппаратов.
  • Стоимость восстановления американских военных объектов на Ближнем Востоке, пострадавших от ответных иранских ударов, оценивается более чем в 30 миллиардов долларов.
ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Реальные расходы США на военную кампанию против Ирана составляют от 80 до 100 миллиардов долларов, что более чем в три раза превышает официально признанную Пентагоном сумму, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на внутренние оценки министерства войны США.
Пентагоне заявили, что война обошлась США примерно в 30 миллиардов долларов, однако внутренняя оценка общих расходов составляет от 80 до 100 миллиардов долларов", - пишет телеканал.
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Как отмечает телеканал, официальная сумма в 30 миллиард долларов включает в себя в основном только стоимость израсходованных боеприпасов без учета расходов на ремонт разрушенной инфраструктуры и замену потерянной боевой техники.
Согласно майскому отчету Исследовательской службы конгресса США, американские ВВС в ходе военной кампании потеряли более 40 летательных аппаратов, в том числе истребители F-15E и F-35A, штурмовик A-10, самолеты-заправщики KC-135 и беспилотники MQ-9 Reaper и MQ-4C Triton.
При этом стоимость восстановления американских военных объектов на Ближнем Востоке, пострадавших от ответных иранских ударов, оценивается более чем в 30 миллиардов долларов, согласно оценке телеканала.
Кроме того, официальные данные, по информации NBC, не учитывают расходы на логистику, содержание двух авианосных групп, эвакуацию военных и последние два месяца боев, в ходе которых США нанесли сотни новых ударов и потеряли еще несколько самолетов.
Как сообщает профильный портал Iran War Cost Tracker, администрация президента США Дональда Трампа израсходовала на военную кампанию против Ирана уже более 113,3 миллиарда долларов.
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