СМИ: расходы США на конфликт с Ираном могли достичь 100 миллиардов долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ Реальные расходы США на военную кампанию против Ирана составляют от 80 до 100 миллиардов долларов, что более чем в три раза превышает официально признанную Пентагоном сумму.

Американские ВВС в ходе военной кампании потеряли более 40 летательных аппаратов.

Стоимость восстановления американских военных объектов на Ближнем Востоке, пострадавших от ответных иранских ударов, оценивается более чем в 30 миллиардов долларов.

ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Реальные расходы США на военную кампанию против Ирана составляют от 80 до 100 миллиардов долларов, что более чем в три раза превышает официально признанную Пентагоном сумму, сообщает телеканал Реальные расходы США на военную кампанию против Ирана составляют от 80 до 100 миллиардов долларов, что более чем в три раза превышает официально признанную Пентагоном сумму, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на внутренние оценки министерства войны США.

"В Пентагоне заявили, что война обошлась США примерно в 30 миллиардов долларов, однако внутренняя оценка общих расходов составляет от 80 до 100 миллиардов долларов", - пишет телеканал.

Как отмечает телеканал, официальная сумма в 30 миллиард долларов включает в себя в основном только стоимость израсходованных боеприпасов без учета расходов на ремонт разрушенной инфраструктуры и замену потерянной боевой техники.

Согласно майскому отчету Исследовательской службы конгресса США, американские ВВС в ходе военной кампании потеряли более 40 летательных аппаратов, в том числе истребители F-15E и F-35A, штурмовик A-10, самолеты-заправщики KC-135 и беспилотники MQ-9 Reaper и MQ-4C Triton.

При этом стоимость восстановления американских военных объектов на Ближнем Востоке, пострадавших от ответных иранских ударов, оценивается более чем в 30 миллиардов долларов, согласно оценке телеканала.

Кроме того, официальные данные, по информации NBC, не учитывают расходы на логистику, содержание двух авианосных групп, эвакуацию военных и последние два месяца боев, в ходе которых США нанесли сотни новых ударов и потеряли еще несколько самолетов.