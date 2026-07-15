США начали процесс выдачи Украине лицензии на ракеты для Patriot, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ США начали процесс выдачи Киеву лицензий на производство ракет для систем Patriot.

Американская оборонная компания Lockheed Martin поддерживает предоставление Украине таких лицензий.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты уже начали процесс выдачи Киеву лицензии на производство ракет для систем Patriot, сообщает газета Kyiv Independent со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

"США начали процесс предоставления Украине лицензий на производство ракет Patriot... Американская оборонная компания Lockheed Martin , производящая ракеты, поддерживает предоставление Украине лицензий", - говорится в статье, опубликованной на сайте газеты.

Президент США Дональд Трамп 8 июля допустил, что Вашингтон может передать Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. По его словам, Украина сможет быстро начать производить эти ракеты, когда получит объяснения, как это делать.