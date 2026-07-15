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США нанесли удары по системам береговой обороны Ирана - РИА Новости, 15.07.2026
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15:51 15.07.2026
США нанесли удары по системам береговой обороны Ирана

CENTCOM: США нанесли удары по системам береговой обороны Ирана

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США нанесли удары по системам береговой обороны, а также местам хранения и пусковым установкам крылатых ракет на острове Большой Томб.
  • Удары длились около 90 минут и завершились в 7:30 по времени восточного побережья США.
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Целями новой волны ударов США по Ирану стали системы береговой обороны, а также места хранения и пусковые установки крылатых ракет на острове Большой Томб, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
По данным командования, удары завершились в 7.30 (14.30 мск) по времени восточного побережья США и продолжались около 90 минут.
"Силы CENTCOM применили высокоточные боеприпасы по системам береговой обороны, а также местам хранения и пусковым установкам крылатых ракет на острове Большой Томб", - говорится в сообщении командования.
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