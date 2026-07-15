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США начали новую волну ударов по Ирану - РИА Новости, 15.07.2026
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13:27 15.07.2026 (обновлено: 13:36 15.07.2026)
США начали новую волну ударов по Ирану

США в 13:00 мск начали новую волну ударов по Ирану

© AP Photo / Jens MeyerАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Jens Meyer
Американские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Соединенные Штаты начали новую волну ударов по Ирану.
  • Удары призваны ослабить военные возможности Ирана, которые страна якобы использовала для атак на суда в Ормузском проливе.
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты в среду начали новую волну ударов по Ирану, сообщает Центральное командование американских вооруженных сил.
"Сегодня в 6.00 по времени восточного побережья США (13.00 мск) силы Центрального командования начали новую волну ударов по Ирану", - говорится в заявлении военных.
Новая волна ударов, как утверждается, призвана ослабить военные возможности Ирана, которые страна якобы использовала для атак на суда в Ормузском проливе.
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