США начали новую волну ударов по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Соединенные Штаты начали новую волну ударов по Ирану.
- Удары призваны ослабить военные возможности Ирана, которые страна якобы использовала для атак на суда в Ормузском проливе.
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты в среду начали новую волну ударов по Ирану, сообщает Центральное командование американских вооруженных сил.
"Сегодня в 6.00 по времени восточного побережья США (13.00 мск) силы Центрального командования начали новую волну ударов по Ирану", - говорится в заявлении военных.
Новая волна ударов, как утверждается, призвана ослабить военные возможности Ирана, которые страна якобы использовала для атак на суда в Ормузском проливе.