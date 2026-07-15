WSJ: миллиардеры в США скупают соседние участки, создавая частные владения

Табличка с объявлением о продаже дома в пригороде Денвера, штат Колорадо, США. Архивное фото

Табличка с объявлением о продаже дома в пригороде Денвера, штат Колорадо, США

© AP Photo / David Zalubowski Табличка с объявлением о продаже дома в пригороде Денвера, штат Колорадо, США

Краткий пересказ от РИА ИИ В США миллиардеры скупают соседние земельные участки для объединения их в крупные частные комплексы.

Спрос на элитную недвижимость в стране в январе — мае вырос: интерес к земельным участкам под застройку увеличился на 97%, а к частным островам и поместьям — более чем в два раза.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Миллиардеры в США все чаще приобретают соседние земельные участки, чтобы объединить их в закрытые частные владения, сообщает Миллиардеры в США все чаще приобретают соседние земельные участки, чтобы объединить их в закрытые частные владения, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные агентств недвижимости.

"Состоятельные покупатели все чаще скупают соседние участки, объединяя их в крупные частные комплексы с парковками, падел-кортами и другими удобствами", - пишет газета.

Как передает издание, эта тенденция получила название "лэндмаксинг" (landmaxxing) - стратегия расширения земельных владений за счет покупки соседних участков.

По данным международной сети агентств недвижимости Coldwell Banker, которые приводит издание, спрос на элитную недвижимость в США в январе-мае вырос: число поисковых запросов по объектам класса люкс увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Интерес к земельным участкам под застройку вырос на 97% в годовом выражении, а к частным островам и поместьям - более чем в два раза.

В целом средний объем продаж элитной недвижимости за 5 месяцев с начала года вырос на 2,8% по сравнению с прошлогодним периодом, а медианная цена увеличилась на 4,7%, до 1,83 миллиона долларов, сообщает WSJ.

По словам экспертов, состоятельные покупатели готовы переплачивать за соседние участки, чтобы обеспечить себе приватность или разместить дополнительную инфраструктуру - жилье для персонала, теннисные и падел-корты, причалы, сады, спа-комплексы и гостевые дома.