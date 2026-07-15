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WSJ: миллиардеры в США скупают соседние участки, создавая частные владения - РИА Новости, 15.07.2026
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11:13 15.07.2026
WSJ: миллиардеры в США скупают соседние участки, создавая частные владения

WSJ: миллиардеры в США скупают соседние участки для создания частных владений

© AP Photo / David ZalubowskiТабличка с объявлением о продаже дома в пригороде Денвера, штат Колорадо, США
Табличка с объявлением о продаже дома в пригороде Денвера, штат Колорадо, США - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / David Zalubowski
Табличка с объявлением о продаже дома в пригороде Денвера, штат Колорадо, США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В США миллиардеры скупают соседние земельные участки для объединения их в крупные частные комплексы.
  • Спрос на элитную недвижимость в стране в январе — мае вырос: интерес к земельным участкам под застройку увеличился на 97%, а к частным островам и поместьям — более чем в два раза.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Миллиардеры в США все чаще приобретают соседние земельные участки, чтобы объединить их в закрытые частные владения, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные агентств недвижимости.
"Состоятельные покупатели все чаще скупают соседние участки, объединяя их в крупные частные комплексы с парковками, падел-кортами и другими удобствами", - пишет газета.
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Как передает издание, эта тенденция получила название "лэндмаксинг" (landmaxxing) - стратегия расширения земельных владений за счет покупки соседних участков.
По данным международной сети агентств недвижимости Coldwell Banker, которые приводит издание, спрос на элитную недвижимость в США в январе-мае вырос: число поисковых запросов по объектам класса люкс увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Интерес к земельным участкам под застройку вырос на 97% в годовом выражении, а к частным островам и поместьям - более чем в два раза.
В целом средний объем продаж элитной недвижимости за 5 месяцев с начала года вырос на 2,8% по сравнению с прошлогодним периодом, а медианная цена увеличилась на 4,7%, до 1,83 миллиона долларов, сообщает WSJ.
По словам экспертов, состоятельные покупатели готовы переплачивать за соседние участки, чтобы обеспечить себе приватность или разместить дополнительную инфраструктуру - жилье для персонала, теннисные и падел-корты, причалы, сады, спа-комплексы и гостевые дома.
Среди наиболее известных покупателей, придерживающихся такой стратегии, издание называет основателя Citadel Кена Гриффина, который потратил более 450 миллионов на создание поместья площадью 27 акров в Палм-Бич, основателя Amazon Джеффа Безоса, вложившего свыше 230 миллионов в недвижимость на острове Индиан-Крик во Флориде, а также сооснователя Oracle Ларри Эллисона, который активно скупает соседние участки в Калифорнии, Неваде и Флориде.
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