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США выдали лицензию на сворачивание операций в рамках санкций против Ирана - РИА Новости, 15.07.2026
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08:23 15.07.2026
США выдали лицензию на сворачивание операций в рамках санкций против Ирана

Минфин США выдал лицензию на сворачивание операций в рамках санкций против Ирана

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство финансов США выдало лицензию, разрешающую до 12 сентября проведение сделок, необходимых для сворачивания операций с лицами и судами, включенными в американские санкционные списки в рамках ограничений против Ирана.
  • США расширили санкции против Ирана, включив в ограничительный список десять физических лиц, 24 компании и 20 судов.
  • Лицензия разрешает ряд действий, включая безопасную стоянку на якоре, заход в порты (кроме иранских и российских), обеспечение здоровья и безопасности экипажа подсанкционных судов, а также их аварийный ремонт и меры по предотвращению экологического ущерба.
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Министерство финансов США выдало лицензию, разрешающую до 12 сентября проведение сделок, необходимых для сворачивания операций с лицами и судами, включенными в американские санкционные списки в рамках ограничений против Ирана.
Ранее США расширили санкции против Ирана, включив в ограничительный список гражданина Ирана и России Али Рахбармадани, следует из документа американского минфина. Всего в санкционный список были добавлены десять физических лиц, 24 компании и 20 судов.
"За исключением случаев, предусмотренных пунктом (b) настоящей генеральной лицензии, все операции, запрещенные указом президента №13902, которые обычно сопутствуют и необходимы для одного или нескольких из перечисленных ниже видов деятельности с участием заблокированных лиц... разрешаются до 00.01 (07.01 мск - ред.) по восточному летнему времени 12 сентября 2026 года", - говорится в тексте лицензии.
В число разрешенных видов деятельности входят сворачивание финансовых операций с участием подсанкционных лиц или судов; безопасная стоянка на якоре и заход в любой порт, кроме иранских и российских; обеспечение здоровья и безопасности экипажа подсанкционных судов; а также их аварийный ремонт и меры по предотвращению экологического ущерба.
Лицензия также разрешает доставку и выгрузку грузов с участием подсанкционных судов при условии, что груз был погружен не позднее 14 июля 2026 года, а сама доставка и выгрузка не осуществляется в порту, расположенном в Иране или России либо подконтрольном правительствам этих стран.
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