США выдали лицензию на сворачивание операций в рамках санкций против Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство финансов США выдало лицензию, разрешающую до 12 сентября проведение сделок, необходимых для сворачивания операций с лицами и судами, включенными в американские санкционные списки в рамках ограничений против Ирана.

США расширили санкции против Ирана, включив в ограничительный список десять физических лиц, 24 компании и 20 судов.

Лицензия разрешает ряд действий, включая безопасную стоянку на якоре, заход в порты (кроме иранских и российских), обеспечение здоровья и безопасности экипажа подсанкционных судов, а также их аварийный ремонт и меры по предотвращению экологического ущерба.

ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Министерство финансов США выдало лицензию, разрешающую до 12 сентября проведение сделок, необходимых для сворачивания операций с лицами и судами, включенными в американские санкционные списки в рамках ограничений против Ирана.

Ранее США расширили санкции против Ирана , включив в ограничительный список гражданина Ирана и России Али Рахбармадани, следует из документа американского минфина. Всего в санкционный список были добавлены десять физических лиц, 24 компании и 20 судов.

"За исключением случаев, предусмотренных пунктом (b) настоящей генеральной лицензии, все операции, запрещенные указом президента №13902, которые обычно сопутствуют и необходимы для одного или нескольких из перечисленных ниже видов деятельности с участием заблокированных лиц... разрешаются до 00.01 (07.01 мск - ред.) по восточному летнему времени 12 сентября 2026 года", - говорится в тексте лицензии.

В число разрешенных видов деятельности входят сворачивание финансовых операций с участием подсанкционных лиц или судов; безопасная стоянка на якоре и заход в любой порт, кроме иранских и российских; обеспечение здоровья и безопасности экипажа подсанкционных судов; а также их аварийный ремонт и меры по предотвращению экологического ущерба.