СМИ: США нанесли удар по резервуару для хранения пшеницы в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США нанесли удар по резервуару для хранения пшеницы в Ховейзе на юго-западе Ирана.
- Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило об атаке на десятки военных целей около Ормузского пролива.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. США нанесли удар по резервуару для хранения пшеницы в Ховейзе на юго-западе Ирана, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию IRIB.
"Утром в среду США поразили резервуар для хранения пшеницы в иранском Ховейзе", - говорится в публикации агентства.
Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило об атаке США на десятки военных целей около Ормузского пролива: американские военные истребители, беспилотники и корабли наносили удары по иранским целям в течение семи часов.