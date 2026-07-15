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СМИ: США нанесли удар по резервуару для хранения пшеницы в Иране - РИА Новости, 15.07.2026
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07:49 15.07.2026
СМИ: США нанесли удар по резервуару для хранения пшеницы в Иране

Reuters: ВС США нанесли удар по резервуару для хранения пшеницы в Иране

© Фото : СоцсетиПоследствия ударов США по Ирану
Последствия ударов США по Ирану - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Соцсети
Последствия ударов США по Ирану. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США нанесли удар по резервуару для хранения пшеницы в Ховейзе на юго-западе Ирана.
  • Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило об атаке на десятки военных целей около Ормузского пролива.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. США нанесли удар по резервуару для хранения пшеницы в Ховейзе на юго-западе Ирана, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию IRIB.
"Утром в среду США поразили резервуар для хранения пшеницы в иранском Ховейзе", - говорится в публикации агентства.
Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило об атаке США на десятки военных целей около Ормузского пролива: американские военные истребители, беспилотники и корабли наносили удары по иранским целям в течение семи часов.
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