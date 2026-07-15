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Власти США предупредили о досмотре в рамках борьбы с туризмом для родов - РИА Новости, 15.07.2026
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06:56 15.07.2026
Власти США предупредили о досмотре в рамках борьбы с туризмом для родов

В США разрешили досматривать беременных женщин на границе

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские пограничники имеют право на опрос и досмотр прибывающих женщин в рамках борьбы с незаконными схемами туризма для рождения детей на территории США.
  • Решение о допуске в страну будет приниматься в индивидуальном порядке с учетом сведений правоохранительных органов, данных, касающихся национальной безопасности, и иммиграционной информации.
  • Министерство внутренней безопасности считает, что практика получения туристических виз для рождения ребенка в США не соответствует изначальной цели поправки к конституции о гражданстве по рождению.
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Американские пограничники имеют право на опрос и досмотр прибывающих женщин в рамках борьбы с незаконными схемами туризма для рождения детей на территории США ради гражданства, решение о допуске в страну вынесут в индивидуальном порядке, сообщили РИА Новости в погранично-таможенной службе Штатов.
"Офицер погранично-таможенной службы имеет право опрашивать путешественников, проводить досмотры и принимать решения о допуске в страну в соответствии с законодательством США", - сообщил представитель ведомства на вопрос о том, могут ли прибывшую по туристической визе беременную женщину не пустить в Штаты.
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Принятие этого решения будет основываться в том числе на данных, касающихся национальной безопасности, информировали в структуре.
"Решение о допуске принимаются в индивидуальном порядке с учетом сведений правоохранительных органов, данных, касающихся национальной безопасности, и иммиграционной информации, имеющихся на момент проведения проверки", - сообщили в ведомстве.
В ведомстве напомнили о позиции руководства министерства внутренней безопасности о том, что практика получения туристических виз для последующего прибытия в США с целью родить ребенка, не соответствует изначальной цели, с которой принималась поправка к конституции Штатов о гражданстве по рождению.
Верховный суд США 30 июня заблокировал инициативу американского президента Дональда Трампа об отмене всеобщего права на гражданство у рожденных на территории страны детей. После этого минюст Штатов предупредил, что прибытие в США по туристической визе с единственной целью родить ребенка нарушает федеральное законодательство. Власти пообещали преследовать организаторов таких схем.
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