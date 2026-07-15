Власти США предупредили о досмотре в рамках борьбы с туризмом для родов

Краткий пересказ от РИА ИИ Американские пограничники имеют право на опрос и досмотр прибывающих женщин в рамках борьбы с незаконными схемами туризма для рождения детей на территории США.

Решение о допуске в страну будет приниматься в индивидуальном порядке с учетом сведений правоохранительных органов, данных, касающихся национальной безопасности, и иммиграционной информации.

Министерство внутренней безопасности считает, что практика получения туристических виз для рождения ребенка в США не соответствует изначальной цели поправки к конституции о гражданстве по рождению.

ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Американские пограничники имеют право на опрос и досмотр прибывающих женщин в рамках борьбы с незаконными схемами туризма для рождения детей на территории США ради гражданства, решение о допуске в страну вынесут в индивидуальном порядке, сообщили РИА Новости в погранично-таможенной службе Штатов.

"Офицер погранично-таможенной службы имеет право опрашивать путешественников, проводить досмотры и принимать решения о допуске в страну в соответствии с законодательством США", - сообщил представитель ведомства на вопрос о том, могут ли прибывшую по туристической визе беременную женщину не пустить в Штаты.

Принятие этого решения будет основываться в том числе на данных, касающихся национальной безопасности, информировали в структуре.

"Решение о допуске принимаются в индивидуальном порядке с учетом сведений правоохранительных органов, данных, касающихся национальной безопасности, и иммиграционной информации, имеющихся на момент проведения проверки", - сообщили в ведомстве.

В ведомстве напомнили о позиции руководства министерства внутренней безопасности о том, что практика получения туристических виз для последующего прибытия в США с целью родить ребенка, не соответствует изначальной цели, с которой принималась поправка к конституции Штатов о гражданстве по рождению.