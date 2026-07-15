США увеличили импорт чая из России до максимума с 2021 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В мае США увеличили импорт чая из России до 154,2 тысячи долларов, что является максимальной суммой с апреля 2021 года.
- Больше всего чая в мае Штаты покупали у Японии, Индии и Аргентины.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. США в мае увеличили импорт чая из России до максимальной суммы с 2021 года - 154 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Согласно расчетам, закупки российского чая достигли максимума с апреля 2021 года, тогда импорт достиг 180,4 тысячи долларов.
Больше всего чая в мае Штаты покупали у Японии (23 миллиона долларов), Индии (4,9 миллиона долларов) и Аргентины (4,4 миллиона долларов). Доля РФ от всех поставок составила менее 1%.
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