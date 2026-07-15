США увеличили импорт чая из России до максимума с 2021 года

Краткий пересказ от РИА ИИ В мае США увеличили импорт чая из России до 154,2 тысячи долларов, что является максимальной суммой с апреля 2021 года.

Больше всего чая в мае Штаты покупали у Японии, Индии и Аргентины.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. США в мае увеличили импорт чая из России до максимальной суммы с 2021 года - 154 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.

Так, Вашингтон в мае ввез из Москвы чай на 154,2 тысячи долларов, тогда как в апреле - на 7,3 тысячи долларов. Сумма импорта подскочила в 22 раза за месяц.

Согласно расчетам, закупки российского чая достигли максимума с апреля 2021 года, тогда импорт достиг 180,4 тысячи долларов.