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США увеличили импорт чая из России до максимума с 2021 года - РИА Новости, 15.07.2026
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06:44 15.07.2026
США увеличили импорт чая из России до максимума с 2021 года

РИА Новости: США в мае увеличили импорт чая из России до максимума с 2021 года

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкЧайные плантации
Чайные плантации - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Чайные плантации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В мае США увеличили импорт чая из России до 154,2 тысячи долларов, что является максимальной суммой с апреля 2021 года.
  • Больше всего чая в мае Штаты покупали у Японии, Индии и Аргентины.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. США в мае увеличили импорт чая из России до максимальной суммы с 2021 года - 154 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, Вашингтон в мае ввез из Москвы чай на 154,2 тысячи долларов, тогда как в апреле - на 7,3 тысячи долларов. Сумма импорта подскочила в 22 раза за месяц.
Согласно расчетам, закупки российского чая достигли максимума с апреля 2021 года, тогда импорт достиг 180,4 тысячи долларов.
Больше всего чая в мае Штаты покупали у Японии (23 миллиона долларов), Индии (4,9 миллиона долларов) и Аргентины (4,4 миллиона долларов). Доля РФ от всех поставок составила менее 1%.
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