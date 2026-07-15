США оставили напоследок удары по иранской энергетике, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска на следующей неделе будут бомбить электростанции и мосты Ирана, если Тегеран не пойдет на переговоры.
- Центральное командование ВС США утверждало, что атаки на Иран были ответом на действия Ирана против коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив.
ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. США оставили напоследок удары по иранской энергетике, заявил президент страны Дональд Трамп.
В ходе того же интервью американский президент пообещал продолжить наносить удары по Ирану на этой неделе, заверил, что на следующей Вашингтон будет бомбить электростанции и мосты, если Тегеран не пойдет на переговоры.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.