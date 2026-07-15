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США оставили напоследок удары по иранской энергетике, заявил Трамп - РИА Новости, 15.07.2026
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01:58 15.07.2026
США оставили напоследок удары по иранской энергетике, заявил Трамп

Трамп: США оставили напоследок удары по иранской энергетике

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска на следующей неделе будут бомбить электростанции и мосты Ирана, если Тегеран не пойдет на переговоры.
  • Центральное командование ВС США утверждало, что атаки на Иран были ответом на действия Ирана против коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив.
ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. США оставили напоследок удары по иранской энергетике, заявил президент страны Дональд Трамп.
"Энергетические объекты я оставлю напоследок, но в конечном счете мы нанесем удары и по ним", – сказал Трамп в интервью Fox News.
В ходе того же интервью американский президент пообещал продолжить наносить удары по Ирану на этой неделе, заверил, что на следующей Вашингтон будет бомбить электростанции и мосты, если Тегеран не пойдет на переговоры.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
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В миреСШАИранВашингтон (штат)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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