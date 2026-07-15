Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал продолжить бомбардировки Ирана - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:25 15.07.2026
Трамп пообещал продолжить бомбардировки Ирана

Трамп заявил, что США продолжат удары по Ирану на следующей неделе

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжат бомбардировки Ирана, если Тегеран не пойдет на переговоры.
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжат бомбардировки Ирана на этой неделе, на следующей Вашингтон будет бомбить электростанции и мосты, если Тегеран не пойдет на переговоры.
"Завтра ночью мы нанесем по ним очень мощные удары. Следующей ночью мы снова нанесем очень мощные удары, а на следующей неделе для них все станет по-настоящему плохо, потому что на следующей неделе настанет очередь электростанций. На следующей неделе настанет очередь мостов. Мы выведем из строя все их электростанции, мы уничтожим все их мосты, если они не сядут за стол переговоров", - сказал Трамп в интервью каналу Fox News.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Двенадцатого июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Произошло это на фоне очередной волны обменов ударами между США и Ираном.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Трамп отказался сообщить, собирается ли он захватить иранский остров Харк
01:23
 
В миреСШАИранОрмузский проливДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала