Трамп пообещал продолжить бомбардировки Ирана

ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжат бомбардировки Ирана на этой неделе, на следующей Вашингтон будет бомбить электростанции и мосты, если Тегеран не пойдет на переговоры.