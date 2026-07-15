Медработникам Подмосковья выдали 24 свидетельства на соципотеку

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Медработникам Подмосковья вручили 24 свидетельства по программе "Социальная ипотека", сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Церемония вручения состоялась в среду в Доме правительства региона.
"Привлечение и поддержка медицинских кадров – одна из наших главных задач. Для этого в регионе действует широкий комплекс мер социальной поддержки, включая жилищные программы. Сегодня мы вручили еще 24 свидетельства по социальной ипотеке, а всего с начала года их получил 81 специалист. Это помогает нам не только привлекать новых медработников в Подмосковье, но и поддерживать тех, кто уже много лет трудится в наших медучреждениях", – сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Участники программы получают от региона 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса. Затем в течение 10 лет Подмосковье компенсирует выплату основного долга по кредиту — участник программы оплачивает только проценты по ипотеке.
Принять участие в программе могут врачи и средний медицинский персонал.