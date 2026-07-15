На Камчатке стартовала бесплатная профильная смена в центре "Экосистема"

П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 июл – РИА Новости. В круглогодичном центре "Экосистема" на Камчатке начала работу первая бесплатная профильная смена, в которой участвуют 150 школьников из 25 регионов России, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"В нашем лагере "Экосистема" стартовали уникальные бесплатные смены для юных жителей Камчатки! Первая в этом году профильная смена уже объединила 150 школьников – существенно больше, чем в прошлом году", — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Смена посвящена юным натуралистам и проходит в партнерстве с Движением Первых. Среди участников — 50 ребят из Камчатского края, остальные приехали из других 24 регионов: от Калининграда до Дальнего Востока.
В течение недели они будут работать в 12 научно-исследовательских мастерских: заниматься энтомологией, метеорологией, изучать природные комплексы Камчатки и разрабатывать собственные экологические проекты. Лучшие практики и методические материалы, созданные школьниками, опубликуют для использования экологическими объединениями по всей стране.
Ребята живут в современном палаточном лагере с отапливаемыми модулями, полноценным питанием и всей необходимой инфраструктурой. Как отметил губернатор, привлечение федерального финансирования позволило обустроить центр на высоком уровне. Помимо учебы, участников ждут спорт, творчество, вечерние программы, костровые встречи и командные игры.
В центре "Экосистема" в этом году пройдут еще четыре бесплатные профильные смены: с 22 по 28 июля — "ЭкоПуть" по устойчивому туризму, с 31 июля по 6 августа — "Заповедная школа", с 10 по 16 августа — "Энергетическая", с 19 по 25 августа — "Агротехнологическая".