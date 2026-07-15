На Камчатке стартовала бесплатная профильная смена в центре "Экосистема"

П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 июл – РИА Новости. В круглогодичном центре "Экосистема" на Камчатке начала работу первая бесплатная профильная смена, в которой участвуют 150 школьников из 25 регионов России, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"В нашем лагере "Экосистема" стартовали уникальные бесплатные смены для юных жителей Камчатки ! Первая в этом году профильная смена уже объединила 150 школьников – существенно больше, чем в прошлом году", — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Смена посвящена юным натуралистам и проходит в партнерстве с Движением Первых. Среди участников — 50 ребят из Камчатского края , остальные приехали из других 24 регионов: от Калининграда до Дальнего Востока.

В течение недели они будут работать в 12 научно-исследовательских мастерских: заниматься энтомологией, метеорологией, изучать природные комплексы Камчатки и разрабатывать собственные экологические проекты. Лучшие практики и методические материалы, созданные школьниками, опубликуют для использования экологическими объединениями по всей стране.

Ребята живут в современном палаточном лагере с отапливаемыми модулями, полноценным питанием и всей необходимой инфраструктурой. Как отметил губернатор, привлечение федерального финансирования позволило обустроить центр на высоком уровне. Помимо учебы, участников ждут спорт, творчество, вечерние программы, костровые встречи и командные игры.