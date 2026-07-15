Слуцкий предложил засчитывать в страховой стаж уход за ребенком до трех лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Леонид Слуцкий предложил засчитывать в страховой стаж период ухода за каждым ребенком до трех лет.
- Слуцкий отметил, что пенсионный возраст для многодетных матерей должен быть снижен.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил засчитывать в страховой стаж период ухода за ребенком до трех лет.
Он также отметил, что пенсионный возраст для многодетных матерей должен быть снижен.
"Чем больше детей воспитала женщина, тем раньше она получает право на заслуженный отдых" - заключил он.
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10 марта, 02:59