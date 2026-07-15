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Слуцкий предложил засчитывать в страховой стаж уход за ребенком до трех лет - РИА Новости, 15.07.2026
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19:27 15.07.2026
Слуцкий предложил засчитывать в страховой стаж уход за ребенком до трех лет

РИА Новости: Слуцкий призвал включить в страховой стаж уход за ребенком до 3 лет

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Леонид Слуцкий предложил засчитывать в страховой стаж период ухода за каждым ребенком до трех лет.
  • Слуцкий отметил, что пенсионный возраст для многодетных матерей должен быть снижен.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил засчитывать в страховой стаж период ухода за ребенком до трех лет.
«
"Период ухода за каждым ребенком до трех лет необходимо засчитывать в страховой стаж", - заявил РИА Новости Слуцкий в ходе расширенного заседания фракции партии в ГД "Поддержка пенсионеров в России: от слов к действию".
Он также отметил, что пенсионный возраст для многодетных матерей должен быть снижен.
"Чем больше детей воспитала женщина, тем раньше она получает право на заслуженный отдых" - заключил он.
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