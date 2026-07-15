Слуцкий предложил засчитывать в страховой стаж уход за ребенком до трех лет

Краткий пересказ от РИА ИИ Леонид Слуцкий предложил засчитывать в страховой стаж период ухода за каждым ребенком до трех лет.

Слуцкий отметил, что пенсионный возраст для многодетных матерей должен быть снижен.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил засчитывать в страховой стаж период ухода за ребенком до трех лет.

« "Период ухода за каждым ребенком до трех лет необходимо засчитывать в страховой стаж", - заявил РИА Новости Слуцкий в ходе расширенного заседания фракции партии в ГД "Поддержка пенсионеров в России: от слов к действию".

Он также отметил, что пенсионный возраст для многодетных матерей должен быть снижен.