До чего может довести привычка сдерживать слезы, рассказал психотерапевт

Краткий пересказ от РИА ИИ Постоянное сдерживание слез может привести к накоплению внутреннего напряжения, хронической усталости и эмоциональному истощению, предупредила врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

Сдерживаемые эмоции не исчезают, а могут проявляться через раздражительность, тревогу или ощущение «онемения», подчеркнула врач.

Для восстановления контакта с чувствами важно задавать себе вопрос «Что я сейчас чувствую?», общаться с близкими, вести дневник, заниматься творчеством и физической активностью, а при необходимости обращаться к психологу, заключила Крашкина.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Постоянное сдерживание слез чревато накоплением внутреннего напряжения, хронической усталостью и эмоциональным истощением, предупредила кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт АО "Медицина" Ирина Крашкина.

"Привычка постоянно подавлять слезы может привести к накоплению внутреннего напряжения, хронической усталости и эмоциональному истощению", - пишет "Лента.ру" со ссылкой на Крашкину.

По словам врача, сами по себе сдерживаемые эмоции не исчезают, а находят выход через раздражительность, тревогу или ощущение "онемения". Научные исследования подтверждают, что подавление эмоций ухудшает психологическое состояние, потому что человек тратит силы на сокрытие чувств, подчеркнула Крашкина.

При этом врач развеяла миф, что плач выводит стрессовые гормоны: облегчение наступает от выхода эмоций, но не всем плач помогает, а иногда лишь усиливает переживания.

Специалист отметила, что детские установки вроде "мальчики не плачут" формируют убеждение, что чувства проявлять стыдно, но это не определяет человека навсегда.