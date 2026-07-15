Рейтинг@Mail.ru
В США продали скелет динозавра за рекордную сумму - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:32 15.07.2026
В США продали скелет динозавра за рекордную сумму

В США на аукционе продали скелет динозавра более чем за 50 миллионов долларов

© ВикипедияСкелет тираннозавра
Скелет тираннозавра - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Википедия
Скелет тираннозавра. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Скелет динозавра вида Tyrannosaurus rex по прозвищу Гас был продан на торгах в Нью-Йорке за 50,1 миллиона долларов.
  • Предыдущий рекорд по цене на аукционе ископаемых принадлежал стегозавру Апексу, купленному в 2024 году за 44,6 миллиона долларов.
  • Длина скелета тираннозавра составляет около 11,6 метра, а высота — около 3,8 метра, что делает его одним из крупнейших экземпляров этого вида, когда-либо обнаруженных.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Скелет динозавра был продан на торгах в Нью-Йорке за рекордную для ископаемых останков сумму, превышающую 50 миллионов долларов, сообщает аукционный дом Sotheby"s.
Возраст скелета составляет около 67 миллионов лет. Ящер вида Tyrannosaurus rex получил прозвище Гас в честь покойного скотовода из Южной Дакоты, которому принадлежала земля, где обнаружили этот экземпляр.
Бразильский футболист Пеле. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Футболка Пеле выставлена на аукцион за 6 млн долларов
2 июня, 23:06
"Это мировой рекорд для Гаса! Tyrannosaurus rex был продан за 50,1 миллиона долларов на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке, став самым дорогим динозавром, когда-либо выставлявшимся на аукцион", - говорится в заявлении организаторов торгов.
По данным Sotheby's, тираннозавр достигает 38 футов (около 11,6 метра) в длину и 12,5 футов (около 3,8 метра) в высоту. Длина его черепа составляет 54 дюйма (около 1,37 метра), что делает его одним из крупнейших экземпляров этого вида, когда-либо обнаруженных.
Предыдущий рекорд по цене на аукционе ископаемых принадлежал стегозавру Апексу, купленному в 2024 году миллиардером Кеном Гриффином за 44,6 миллиона долларов. В настоящее время он находится в четырехлетней аренде в Нью-Йоркском музее естественной истории.
Предварительная оценка Гаса составляла от 20 до 30 миллионов долларов. Покупатель сделал победную ставку по телефону. Его личность не сообщается.
Зал палеонтологии - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Российские ученые установили новый вид динозавра с уникальными когтями
24 декабря 2025, 03:34
 
В миреНью-Йорк (город)Южная ДакотаSotheby's
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала