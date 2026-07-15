СК начал проверку после гибели студента из Камеруна в Калининграде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Калининграде в карьере «Мечта» утонул 23-летний студент из Камеруна.
- Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения нырнул с сапборда и не смог самостоятельно выбраться из воды.
- Региональное СУ СК начало доследственную проверку и назначило судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.
КАЛИНИНГРАД, 15 июл – РИА Новости. Следователи регионального СУ СК начали проверку после гибели студента из Камеруна, который утонул в карьере "Мечта" в Калининграде, сообщает пресс-служба областного ведомства.
По предварительным данным, молодой человек в понедельник вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нырнул с сапборда на карьере "Мечта", не смог самостоятельно выбраться из воды и погиб. Его тело вынесли на берег спасатели.
"Личность погибшего установлена. Им оказался 23-летний студент одного из калининградских вузов, гражданин Республики Камерун… Следственным отделом по Московскому району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении регионального СУ СК на платформе "Макс".
Отмечается, что в ходе осмотра места происшествия видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.
"Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках проверки следователи детально устанавливают все обстоятельства произошедшего", - добавили в пресс-службе.