СК начал проверку после гибели студента из Камеруна в Калининграде

Краткий пересказ от РИА ИИ В Калининграде в карьере «Мечта» утонул 23-летний студент из Камеруна.

Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения нырнул с сапборда и не смог самостоятельно выбраться из воды.

Региональное СУ СК начало доследственную проверку и назначило судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

КАЛИНИНГРАД, 15 июл – РИА Новости. Следователи регионального СУ СК начали проверку после гибели студента из Камеруна, который утонул в карьере "Мечта" в Калининграде, сообщает пресс-служба областного ведомства.

По предварительным данным, молодой человек в понедельник вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нырнул с сапборда на карьере "Мечта", не смог самостоятельно выбраться из воды и погиб. Его тело вынесли на берег спасатели.

"Личность погибшего установлена. Им оказался 23-летний студент одного из калининградских вузов, гражданин Республики Камерун… Следственным отделом по Московскому району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении регионального СУ СК на платформе " Макс ".

Отмечается, что в ходе осмотра места происшествия видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.