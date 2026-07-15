Журналиста, проникшего с ВСУ в Курскую область, заочно приговорили к тюрьме

Краткий пересказ от РИА ИИ Литовский журналист Элдорадас Бутримас* заочно приговорен в России к 20 годам лишения свободы.

Он признан виновным по статьям о материальном обеспечении наемника, финансировании терроризма и незаконном пересечении госграницы России.

Журналист размещал публикации о сборе средств для покупки автомобилей подразделениям ВСУ, участвующим в боевых действиях в Курской области, и доставил им три автомобиля.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Литовский журналист Элдорадас Бутримас*, проникший с ВСУ в Курскую область, заочно приговорен в РФ к 20 годам, сообщили РИА Новости в СК РФ.

"Доказательства признаны 2-м Западным окружным военным судом достаточными для вынесения приговора заочно по уголовному делу в отношении гражданина Литовской Республики Элдорадаса Бутримаса*, являвшегося журналистом ЛРТ (Литовское национальное радио и телевидение)... Приговором суда Бутримасу* назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.

Он признан виновным по статьям о материальном обеспечении наемника, финансировании терроризма и незаконном пересечении госграницы РФ

Следствием и судом установлено, что Бутримас* в апреле и октябре 2024 года разместил на странице в запрещенной в РФ соцсети публикации о сборе средств для покупки автомобилей наемникам Интернационального легиона, гражданам Литвы Альбертасу Глазаускасу и Раймондасу Урвикису. Подчеркивается, что они участвовали в боях на стороне Киева против представителей силовых структур ДНР и ЛНР, а также российских военнослужащих. Отмечается, что соучастник Бутримаса* Валдас Барткевичюс* купил и передал две машины.

Кроме того, Бутримас* размещал публикации о сборе средств для покупки автомобилей подразделениям ВСУ, участвующим в террористической деятельности в Курской области. Добавляется, что вместе с Барткевичюсом* он доставил в подразделения ВСУ три автомобиля.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что литовский журналист Элдорадас Бутримас*, который с ВСУ проник в Курскую область, объявлен в розыск. Кроме того, РИА Новости сообщало, что на странице в соцсети Facebook** (принадлежит компании Meta**, запрещенной в РФ как экстремистской), которая, предположительно, принадлежит журналисту, в ноябре 2024 года были опубликованы посты с его репортажами из оккупированной ВСУ Курской области - в частности, Суджи и Казачьей Локни. При этом неизвестно, законно ли журналист пересек границу РФ или нет.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга