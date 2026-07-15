Жительницу Кургана, которая прикурила от Вечного огня, приговорили к тюрьме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жительница Кургана прикурила сигарету от Вечного огня на мемориале, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
- Суд приговорил женщину к 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.
- Осужденная также лишена права участвовать в публично-массовых мероприятиях на год.
ЧЕЛЯБИНСК, 15 июл - РИА Новости. Суд приговорил к 6 месяцам колонии-поселения жительницу Кургана, прикурившую сигарету на мемориале от Вечного огня, сообщило региональное СУСК РФ.
В марте 2026 года в сквере Победы на улице Пушкина в Кургане женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, встала на монумент Обелиска Победы в память курганцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, села на чугунный венок, входящий в композицию обелиска, подкурила сигарету от Вечного огня, а затем бросила окурок в пламя.
"Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с участием в публично-массовых мероприятиях, сроком на 1 год", - говорится в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил, отмечает СУСК.
Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично), добавили в ведомстве.