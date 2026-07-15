Жительницу Кургана, которая прикурила от Вечного огня, приговорили к тюрьме

ЧЕЛЯБИНСК, 15 июл - РИА Новости. Суд приговорил к 6 месяцам колонии-поселения жительницу Кургана, прикурившую сигарету на мемориале от Вечного огня, сообщило региональное СУСК РФ.

"Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с участием в публично-массовых мероприятиях, сроком на 1 год", - говорится в сообщении.