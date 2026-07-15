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Патрушев: морские ядерные силы России находятся в полной боеготовности - РИА Новости, 15.07.2026
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08:01 15.07.2026
Патрушев: морские ядерные силы России находятся в полной боеготовности

Патрушев: ВМФ России находится в полной боевой готовности

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Николай Патрушев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Морские стратегические ядерные силы России находятся в полной боевой готовности, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.
  • ВМФ России защищает национальные интересы не только вблизи границ, но и в различных районах Мирового океана, а угрозы со стороны вероятных противников учитываются в планах развития ВМФ, в том числе в Стратегии развития до 2050 года.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Морские стратегические ядерные силы России находятся в полной боевой готовности, заявил в интервью РИА Новости помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Наши морские стратегические ядерные силы находятся в полной боеготовности", - подчеркнул Патрушев.
Кроме того, ВМФ защищает национальные интересы России не только вблизи границ, но и в различных районах Мирового океана, добавил он.
"Все угрозы, исходящие со стороны вероятных противников, учитываются в планах развития ВМФ, в частности в Стратегии развития Военно-Морского Флота до 2050 года. Особое внимание этим угрозам уделяется в проекте программы кораблестроения ВМФ до 2050 года", - отметил Патрушев.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
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БезопасностьРоссияНиколай Патрушев
 
 
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