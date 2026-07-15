Патрушев: морские ядерные силы России находятся в полной боеготовности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Морские стратегические ядерные силы России находятся в полной боевой готовности, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.
- ВМФ России защищает национальные интересы не только вблизи границ, но и в различных районах Мирового океана, а угрозы со стороны вероятных противников учитываются в планах развития ВМФ, в том числе в Стратегии развития до 2050 года.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Морские стратегические ядерные силы России находятся в полной боевой готовности, заявил в интервью РИА Новости помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Наши морские стратегические ядерные силы находятся в полной боеготовности", - подчеркнул Патрушев.
Кроме того, ВМФ защищает национальные интересы России не только вблизи границ, но и в различных районах Мирового океана, добавил он.
"Все угрозы, исходящие со стороны вероятных противников, учитываются в планах развития ВМФ, в частности в Стратегии развития Военно-Морского Флота до 2050 года. Особое внимание этим угрозам уделяется в проекте программы кораблестроения ВМФ до 2050 года", - отметил Патрушев.