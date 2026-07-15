Патрушев: морские ядерные силы России находятся в полной боеготовности

Кроме того, ВМФ защищает национальные интересы России не только вблизи границ, но и в различных районах Мирового океана, добавил он.

"Все угрозы, исходящие со стороны вероятных противников, учитываются в планах развития ВМФ, в частности в Стратегии развития Военно-Морского Флота до 2050 года. Особое внимание этим угрозам уделяется в проекте программы кораблестроения ВМФ до 2050 года", - отметил Патрушев.