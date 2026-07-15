"Дикая Сибирь" совместно с Китаем намерена создасть биотехкластер в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Компания «Дикая Сибирь» из Иркутска планирует создать в России биотехнологический кластер вместе с китайскими партнерами.

Продукция иркутской компании «Дикая Сибирь» была представлена президенту РФ Владимиру Путину в 2025 году, и предприятие планирует расширять партнерство с Китаем.

Биотехкластер объединит российские и китайские производственные площадки, научно-исследовательские лаборатории и профильные университеты для разработки и вывода на рынки востребованных продуктов.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Компания "Дикая Сибирь" из Иркутска планирует вместе с китайскими партнерами создать в России биотехнологический кластер, сообщил РИА Новости основатель предприятия Александр Деев, представивший свою продукцию из дикоросов президенту РФ Владимиру Путину в 2025 году.

В июле 2025 года президент РФ Владимир Путин ознакомился с продукцией иркутской компании на выставке в национальном центре "Россия". Позже Деев сообщал агентству, что предприятие планирует расширять партнерство с Китаем. Бренд уже вышел на этот рынок и попал в крупнейшую китайскую поисковую систему Baidu. Кроме того, компания ведет переговоры о выходе на китайские маркетплейсы.

"Следующий шаг - это создание биотехнологического кластера в России, где мы будем делать продукты инновационной, глубокой переработки. По нашей задумке биотехкластер объединит российские и китайские производственные площадки, научно-исследовательские лаборатории, профильные университеты, которые будут в короткие сроки разрабатывать и выводить на рынки наших стран наиболее востребованные продукты категорий полезное и функциональное питание, БАД, экстракты лекарственных растений", - сказал Деев.

Он отметил, что китайские партнеры будут помогать во внедрении доступных отраслевых технологий в России, а российская сторона экспортирует часть продукции в Китай.

"Соглашения у нас с китайцами еще в проработке, а внутри России есть (соглашение - ред.) с аграрным университетом Иркутской области, сейчас заинтересовался нашим проектом алтайский аграрный университет", - отметил Деев.