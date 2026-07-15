Стало известно, что делает арестованная за порнографию Шурыгина в СИЗО

Краткий пересказ от РИА ИИ Диана Шурыгина (Шлянина), арестованная по уголовному делу о распространении порнографии, читает православные книги из церкви следственного изолятора в Москве.

По словам председателя ОНК Москвы Ильи Высотского, библиотека в женском СИЗО большая, и Диана может попросить у администрации список книг и выбрать, что почитать.

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Арестованная по уголовному делу о распространении порнографии Диана Шурыгина (Шлянина) читает православные книги, которые взяла из церкви следственного изолятора в Москве, рассказал председатель ОНК Москвы Илья Высотский.

"Диана рассказала, что уже прочитала две книги, которые брала в церкви изолятора. Ей бы хотелось читать о психологии, саморазвитии. Библиотека в женском СИЗО довольно большая, и мы объяснили ей, что у администрации она может попросить список имеющихся книг и выбрать, что почитать", — сказал председатель комиссии.

На вопросы о ее моральном состоянии девушка отвечает, что не унывает и старается искать позитив во всем, заметил правозащитник.

В конце мая суд отправил Шурыгину под домашний арест по делу о распространении порнографии, в начале июля суд изменил меру на заключение под стражу. В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что уголовное дело возбуждено после публикации интимных фотографий и видео в Telegram-канале под управлением Шурыгиной.