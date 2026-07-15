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Стало известно, что делает арестованная за порнографию Шурыгина в СИЗО - РИА Новости, 15.07.2026
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04:25 15.07.2026 (обновлено: 05:52 15.07.2026)
Стало известно, что делает арестованная за порнографию Шурыгина в СИЗО

Арестованная по делу о порнографии Шурыгина читает православные книги в СИЗО

© Фото : аккаунт Дианы Шурыгиной в ВКонтактеДиана Шурыгина
Диана Шурыгина - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : аккаунт Дианы Шурыгиной в ВКонтакте
Диана Шурыгина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Диана Шурыгина (Шлянина), арестованная по уголовному делу о распространении порнографии, читает православные книги из церкви следственного изолятора в Москве.
  • По словам председателя ОНК Москвы Ильи Высотского, библиотека в женском СИЗО большая, и Диана может попросить у администрации список книг и выбрать, что почитать.
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Арестованная по уголовному делу о распространении порнографии Диана Шурыгина (Шлянина) читает православные книги, которые взяла из церкви следственного изолятора в Москве, рассказал председатель ОНК Москвы Илья Высотский.
"Диана рассказала, что уже прочитала две книги, которые брала в церкви изолятора. Ей бы хотелось читать о психологии, саморазвитии. Библиотека в женском СИЗО довольно большая, и мы объяснили ей, что у администрации она может попросить список имеющихся книг и выбрать, что почитать", — сказал председатель комиссии.
На вопросы о ее моральном состоянии девушка отвечает, что не унывает и старается искать позитив во всем, заметил правозащитник.
В конце мая суд отправил Шурыгину под домашний арест по делу о распространении порнографии, в начале июля суд изменил меру на заключение под стражу. В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что уголовное дело возбуждено после публикации интимных фотографий и видео в Telegram-канале под управлением Шурыгиной.
По делу также проходят еще два фигуранта — модель Анастасия Овсянникова (известна как Настя Холод) и актер Людвиг Кричкер, они находятся под домашним арестом.
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