Краткий пересказ от РИА ИИ Бойцы 88-го саперного полка группировки «Север» используют FPV-дроны для создания разветвленной сети инженерных заграждений в Сумской области.

Опыт использования дронов для создания инженерных заграждений активно начал применяться саперным полком в период Курской операции и продолжает использоваться сейчас.

Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в Сумской области для защиты приграничных регионов в 2026 году.

КУРСК, 15 июл — РИА Новости. Бойцы 88-го саперного полка группировки "Север" используют FPV-дроны для создания разветвленной сети инженерных заграждений в Сумской области, где формируется буферная зона, рассказал РИА Новости оператор дрона с позывным Лис.

"Используем постоянно FPV-дроны. Там, где раньше приходилось рисковать людьми, особенно вблизи ЛБС (линии боевого соприкосновения — ред.), теперь это можно сделать более безопасно дронами. Намного безопаснее стало все, главное, чтоб не засек противник", — рассказал Лис.

Он уточнил, что опыт использования дронов для создания инженерных заграждений активно начал применяться саперным полком в период Курской операции, и его продолжают использовать сейчас при формировании буферной зоны в Сумской области

"Во время Курской операции — в 2024 году — часто работали на стороне Волфино, там очень часто подрывались легкая бронированная техника, пикапы, "буханки" ВСУ , подрывались именно на наших минах (установленных при помощи БПЛА — ред.). Также и на других направлениях уже в этом году тоже есть подрывы, есть результаты", — пояснил боец.