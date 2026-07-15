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Саперы "Севера" с помощью дронов создают заграждения в Сумской области - РИА Новости, 15.07.2026
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01:52 15.07.2026
Саперы "Севера" с помощью дронов создают заграждения в Сумской области

Российские саперы создали сеть инженерных заграждений в Сумской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы 88-го саперного полка группировки «Север» используют FPV-дроны для создания разветвленной сети инженерных заграждений в Сумской области.
  • Опыт использования дронов для создания инженерных заграждений активно начал применяться саперным полком в период Курской операции и продолжает использоваться сейчас.
  • Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в Сумской области для защиты приграничных регионов в 2026 году.
КУРСК, 15 июл — РИА Новости. Бойцы 88-го саперного полка группировки "Север" используют FPV-дроны для создания разветвленной сети инженерных заграждений в Сумской области, где формируется буферная зона, рассказал РИА Новости оператор дрона с позывным Лис.
"Используем постоянно FPV-дроны. Там, где раньше приходилось рисковать людьми, особенно вблизи ЛБС (линии боевого соприкосновения — ред.), теперь это можно сделать более безопасно дронами. Намного безопаснее стало все, главное, чтоб не засек противник", — рассказал Лис.
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Он уточнил, что опыт использования дронов для создания инженерных заграждений активно начал применяться саперным полком в период Курской операции, и его продолжают использовать сейчас при формировании буферной зоны в Сумской области.
"Во время Курской операции — в 2024 году — часто работали на стороне Волфино, там очень часто подрывались легкая бронированная техника, пикапы, "буханки" ВСУ, подрывались именно на наших минах (установленных при помощи БПЛА — ред.). Также и на других направлениях уже в этом году тоже есть подрывы, есть результаты", — пояснил боец.
Сумская область — одно из ключевых направлений для создания "полосы безопасности" вдоль границы РФ. Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов. Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск "Север", подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.
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