МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Местом проведения саммита "коалиции желающих" символически выбран Дом инвалидов в Париже, где похоронен бывший французский император Наполеон Бонапарт, который 200 лет назад так же "сколотил коалицию желающих" для захвата России, но в итоге позорно проиграл войну, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Участники так называемой "коалиции желающих" собрались в Париже в понедельник для обсуждения поддержки Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль будет внимательно следить за встречей "коалиции желающих", поскольку это страны, которые совершают враждебные действия в отношении РФ. Песков также назвал "коалицию желающих" коалицией подстрекателей войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.