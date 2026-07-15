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Захарова оценила символичность места проведения саммита "коалиции желающих" - РИА Новости, 15.07.2026
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16:40 15.07.2026
Захарова оценила символичность места проведения саммита "коалиции желающих"

Захарова подчеркнула, что саммит "коалиции желающих" прошел в Доме инвалидов

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Местом проведения саммита «коалиции желающих» выбран Дом инвалидов в Париже, где похоронен Наполеон Бонапарт.
  • Участники «коалиции желающих» собрались в Париже для обсуждения поддержки Киева.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль будет внимательно следить за встречей «коалиции желающих», назвав ее коалицией подстрекателей войны.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Местом проведения саммита "коалиции желающих" символически выбран Дом инвалидов в Париже, где похоронен бывший французский император Наполеон Бонапарт, который 200 лет назад так же "сколотил коалицию желающих" для захвата России, но в итоге позорно проиграл войну, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Примечательно также место проведения так называемого саммита "коалиции желающих" - им стал исторический военный комплекс Парижа - Дом инвалидов, где, к слову, похоронен французский император Наполеон Бонапарт, который 200 лет назад сколотил коалицию европейских желающих для захвата России, но в итоге позорно проиграл ту войну", - сказала Захарова на брифинге.
Участники так называемой "коалиции желающих" собрались в Париже в понедельник для обсуждения поддержки Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль будет внимательно следить за встречей "коалиции желающих", поскольку это страны, которые совершают враждебные действия в отношении РФ. Песков также назвал "коалицию желающих" коалицией подстрекателей войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.
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