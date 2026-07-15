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На Сахалине нашли пенсионера, пропавшего девять дней назад - РИА Новости, 15.07.2026
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08:58 15.07.2026 (обновлено: 09:11 15.07.2026)
На Сахалине нашли пенсионера, пропавшего девять дней назад

Спасатели нашли пропавшего девять дней назад на Сахалине пенсионера

© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской областиСпасатели эвакуируют 79-летнего местного жителя, пропавшего 6 июля в Смирныховском районе Сахалина
Спасатели эвакуируют 79-летнего местного жителя, пропавшего 6 июля в Смирныховском районе Сахалина - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской области
Спасатели эвакуируют 79-летнего местного жителя, пропавшего 6 июля в Смирныховском районе Сахалина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спасатели обнаружили и эвакуировали 79-летнего местного жителя, пропавшего 6 июля в Смирныховском районе Сахалина.
  • Рыбак был найден на левом берегу реки Пилевка его соседями-добровольцами.
  • Найденного рыбака эвакуировали по труднопроходимой местности и передали бригаде скорой медицинской помощи.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 июл - РИА Новости. Спасатели обнаружили и эвакуировали пропавшего 6 июля в Смирныховском районе Сахалина 79-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
"С 6 июля рыбак пытался найти выход, прорубая себе путь в лесном массиве вблизи села Пильво. Обессиленный мужчина найден на левом берегу реки Пилевка, в километре от места, где он оставил машину. Его обнаружили Василий и Николай, неравнодушные соседи пропавшего рыбака, присоединившиеся к поискам в качестве добровольцев", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
По информации пресс-службы, в финальный день поиска сотрудники МЧС, представители МВД, рыбоохраны и родные пенсионера проанализировали ранее обследованные участки и разделились на группы. Найденного рыбака спасатели эвакуировали по труднопроходимой местности и передали бригаде скорой медицинской помощи.
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ПроисшествияСахалинРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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