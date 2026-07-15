На Сахалине нашли пенсионера, пропавшего девять дней назад

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спасатели обнаружили и эвакуировали 79-летнего местного жителя, пропавшего 6 июля в Смирныховском районе Сахалина.
- Рыбак был найден на левом берегу реки Пилевка его соседями-добровольцами.
- Найденного рыбака эвакуировали по труднопроходимой местности и передали бригаде скорой медицинской помощи.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 июл - РИА Новости. Спасатели обнаружили и эвакуировали пропавшего 6 июля в Смирныховском районе Сахалина 79-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
"С 6 июля рыбак пытался найти выход, прорубая себе путь в лесном массиве вблизи села Пильво. Обессиленный мужчина найден на левом берегу реки Пилевка, в километре от места, где он оставил машину. Его обнаружили Василий и Николай, неравнодушные соседи пропавшего рыбака, присоединившиеся к поискам в качестве добровольцев", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
По информации пресс-службы, в финальный день поиска сотрудники МЧС, представители МВД, рыбоохраны и родные пенсионера проанализировали ранее обследованные участки и разделились на группы. Найденного рыбака спасатели эвакуировали по труднопроходимой местности и передали бригаде скорой медицинской помощи.