Рубио использовал запрещенную функцию в рабочих чатах, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Рубио использовал функцию автоматического удаления сообщений в рабочих чатах, что нарушало регламенты работы чиновников дипломатического корпуса США, пишет Atlantic.

ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Госсекретарь Марко Рубио использовал функцию автоматического удаления сообщений в рабочих чатах, что нарушало регламенты работы чиновников дипломатического корпуса Соединенных Штатов, утверждает журнал Госсекретарь Марко Рубио использовал функцию автоматического удаления сообщений в рабочих чатах, что нарушало регламенты работы чиновников дипломатического корпуса Соединенных Штатов, утверждает журнал Atlantic со ссылкой на источник.

В публикации отмечается, что после утечки чата по обсуждению ударов США по Йемену в марте 2025 года, суд запросил у офиса госсекретаря доказательства того, что переписки на его телефоне не удаляются и могут быть изучены при необходимости. В ответ на это в госдепе сначала заявили что Рубио использует специальное ПО, сохраняющее все сообщения, а потом начали утверждать что он якобы не использует функцию автоудаления.

"Но это опровержение, написанное в настоящем времени, было менее значимым, чем казалось. Примерно через два месяца Рубио изменил настройки в чате Signal для обсуждения административных вопросов с другими высокопоставленными чиновниками, чтобы сообщения автоматически удалялись через заданный промежуток времени", - пишет журнал со ссылкой на осведомленный источник, пожелавший остаться анонимным.

Использование технологий автоудаления запрещается регламентом работы сотрудников внешнеполитической службы США. Там отмечается, что любая функция, позволяющая уничтожать следы коммуникации чиновников должна быть "отключена или оставаться деактивированной для поддержания целостности, доступности и сохранности официальных записей".

В конце июня журнал сообщал, что Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет продолжали обсуждать рабочие вопросы в мессенджере Signal, несмотря рекомендации американского президента Дональда Трампа отказаться от этой практики.

Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта 2025 года заявил, что 11 марта 2025 года получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам).