"Ростов" обыграл "Факел" в заключительном матче перед стартом РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФК «Ростов» обыграл ФК «Факел» в товарищеском матче со счетом 2:1.
- Матч прошел в Ростове-на-Дону в закрытом формате.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. "Ростов" обыграл воронежский "Факел" в заключительном товарищеском матче перед стартом чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону в закрытом формате, завершилась со счетом 2:1.
В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" 26 июля сыграет в гостях с "Оренбургом". "Факел" 25 июля примет махачкалинское "Динамо".