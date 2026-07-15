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"Ростов" обыграл "Факел" в заключительном матче перед стартом РПЛ - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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Футбол
 
20:11 15.07.2026
"Ростов" обыграл "Факел" в заключительном матче перед стартом РПЛ

"Ростов" одержал победу над "Факелом" в заключительном матче перед стартом РПЛ

© пресс-служба ФК "Ростов"Футболисты "Ростова"
Футболисты Ростова - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© пресс-служба ФК "Ростов"
Футболисты "Ростова". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФК «Ростов» обыграл ФК «Факел» в товарищеском матче со счетом 2:1.
  • Матч прошел в Ростове-на-Дону в закрытом формате.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. "Ростов" обыграл воронежский "Факел" в заключительном товарищеском матче перед стартом чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону в закрытом формате, завершилась со счетом 2:1.
В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" 26 июля сыграет в гостях с "Оренбургом". "Факел" 25 июля примет махачкалинское "Динамо".
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