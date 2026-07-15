Рейтинг@Mail.ru
Мишустин: "Ростех" продолжает производство критически важной продукции - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 15.07.2026 (обновлено: 11:10 15.07.2026)

Мишустин: "Ростех" продолжает производство критически важной продукции

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин провел встречу с генеральным директором "Ростеха" Сергеем Чемезовым.
  • Он заявил, что "Ростех" продолжает производство критически важной продукции, несмотря на санкции.
  • Премьер-министр отметил, что активная работа по созданию необходимых материалов и оборудования ведется благодаря инструментам поддержки национальных проектов технологического лидерства.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. "Ростех" решает большой спектр государственных задач, продолжает производство критически важной продукции, несмотря на беспрецедентные санкции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава кабмина в среду провел встречу с генеральным директором "Ростеха" Сергеем Чемезовым.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Мишустин оценил спрос на рабочие профессии
6 июля, 14:35
"Корпорация, которую вы возглавляете, решает очень большой спектр важнейших государственных задач практически во всех ключевых отраслях промышленности. Несмотря на беспрецедентные санкции, сотни ведущих научных организаций, производственных предприятий "Ростеха" продолжают создавать критически необходимые материалы, комплектующие, оборудование, разрабатывают инновационные системы, цифровые решения", - сказал Мишустин.
Он отметил, что такая активная работа идет не только в корпорации, но и по всей стране, в том числе благодаря инструментам поддержки, которые были запущены в 2025 году в рамках новых национальных проектов.
"В частности национальных проектов технологического лидерства, чтобы выстраивать целостные технологические цепочки от проведения фундаментальных исследований до налаживания серийного производства, формирования устойчивого спроса", - добавил Мишустин.
Глава кабмина подчеркнул, что "Ростех" ведет большую и важную для страны работу.
"Результаты в высокотехнологичных отраслях напрямую влияют на всю экономику страны - не только на промышленность и индустриализацию, и, как следствие, на качество жизни наших людей. И желаю вам и многочисленным трудовым коллективам "Ростеха", вы сегодня об этом подробно рассказали, успеха и выполнения всех задач, которые перед нами стоят", - заключил Мишустин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Бросок Мишустина: Россия с треском прорубила западную изоляцию
7 июля, 08:00
 
РоссияМихаил МишустинСергей ЧемезовРостехЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала