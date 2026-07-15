Мишустин: "Ростех" продолжает производство критически важной продукции

Краткий пересказ от РИА ИИ Михаил Мишустин провел встречу с генеральным директором "Ростеха" Сергеем Чемезовым.

Он заявил, что "Ростех" продолжает производство критически важной продукции, несмотря на санкции.

Премьер-министр отметил, что активная работа по созданию необходимых материалов и оборудования ведется благодаря инструментам поддержки национальных проектов технологического лидерства.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. "Ростех" решает большой спектр государственных задач, продолжает производство критически важной продукции, несмотря на беспрецедентные санкции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Сергеем Чемезовым. Глава кабмина в среду провел встречу с генеральным директором " Ростеха

"Корпорация, которую вы возглавляете, решает очень большой спектр важнейших государственных задач практически во всех ключевых отраслях промышленности. Несмотря на беспрецедентные санкции, сотни ведущих научных организаций, производственных предприятий "Ростеха" продолжают создавать критически необходимые материалы, комплектующие, оборудование, разрабатывают инновационные системы, цифровые решения", - сказал Мишустин.

Он отметил, что такая активная работа идет не только в корпорации, но и по всей стране, в том числе благодаря инструментам поддержки, которые были запущены в 2025 году в рамках новых национальных проектов.

"В частности национальных проектов технологического лидерства, чтобы выстраивать целостные технологические цепочки от проведения фундаментальных исследований до налаживания серийного производства, формирования устойчивого спроса", - добавил Мишустин.

Глава кабмина подчеркнул, что "Ростех" ведет большую и важную для страны работу.