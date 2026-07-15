ВС России уничтожили штаб подразделения ВСУ "Птицы Мадьяра" в Херсоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Штаб подразделения ударных беспилотных авиационных систем ВСУ «Птицы Мадьяра» уничтожен в Херсоне.
- По позициям противника в Херсоне было нанесено несколько ударов, один из которых был совершен с помощью авиабомбы ФАБ-3000.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Российские войска накрыли авиабомбой штаб подразделения ударных беспилотных авиационных систем ВСУ "Птицы Мадьяра" в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
"В Херсоне в микрорайоне Корабел уничтожен штаб подразделения "Птицы Мадьяра", которое координировало и осуществляло атаки беспилотников по гражданской инфраструктуре и транспорту на левом берегу Херсонской области", - сказал Василенко.
По его словам, по позициям противника в Херсоне было нанесено несколько ударов, один из которых был совершен с помощью авиабомбы ФАБ-3000. Данные о потерях противника уточняются.