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ВС России уничтожили штаб подразделения ВСУ "Птицы Мадьяра" в Херсоне - РИА Новости, 15.07.2026
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ВС России уничтожили штаб подразделения ВСУ "Птицы Мадьяра" в Херсоне

ВС России накрыли авиабомбой штаб подразделения ВСУ "Птицы Мадьяра" в Херсоне

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Штаб подразделения ударных беспилотных авиационных систем ВСУ «Птицы Мадьяра» уничтожен в Херсоне.
  • По позициям противника в Херсоне было нанесено несколько ударов, один из которых был совершен с помощью авиабомбы ФАБ-3000.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Российские войска накрыли авиабомбой штаб подразделения ударных беспилотных авиационных систем ВСУ "Птицы Мадьяра" в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
Херсоне в микрорайоне Корабел уничтожен штаб подразделения "Птицы Мадьяра", которое координировало и осуществляло атаки беспилотников по гражданской инфраструктуре и транспорту на левом берегу Херсонской области", - сказал Василенко.
По его словам, по позициям противника в Херсоне было нанесено несколько ударов, один из которых был совершен с помощью авиабомбы ФАБ-3000. Данные о потерях противника уточняются.
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