Россияне смогут подтверждать право на льготы в магазинах через "Макс"

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 сентября 2026 года вступают в силу уточнения к закону о защите прав потребителей.

Уточняются правила розничной продажи товаров, в том числе возможность использования мессенджера «Макс» и Единой биометрической системы для проверки личности, возраста или права на льготы.

Изменения в законодательство вносятся в рамках формирования платформенной экономики.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россияне смогут использовать национальный мессенджер "Макс" и биометрию для подтверждения личности и права на льготы в магазинах, рассказал РИА Новости президент Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Ораз Дурдыев.

"С 1 сентября 2026 года вступают в силу уточнения к закону о защите прав потребителей, которые конкретизируют уже существующие требования и детализируют порядок предоставления информации об обязательном подтверждении соответствия товаров при дистанционной продаже, а также обновляют отдельные положения правил розничной торговли", - сказал он.

"В том числе уточняются правила розничной продажи товаров: порядок направления претензий, а также возможность использования мессенджера "Макс" и Единой биометрической системы для проверки личности, возраста или права на льготы", - добавил Дурдыев.

Президент АЦП уточнил, что эти изменения в законодательство вносятся в рамках формирования платформенной экономики.