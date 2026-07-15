Россияне смогут подтверждать право на льготы в магазинах через "Макс"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 1 сентября 2026 года вступают в силу уточнения к закону о защите прав потребителей.
- Уточняются правила розничной продажи товаров, в том числе возможность использования мессенджера «Макс» и Единой биометрической системы для проверки личности, возраста или права на льготы.
- Изменения в законодательство вносятся в рамках формирования платформенной экономики.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россияне смогут использовать национальный мессенджер "Макс" и биометрию для подтверждения личности и права на льготы в магазинах, рассказал РИА Новости президент Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Ораз Дурдыев.
"С 1 сентября 2026 года вступают в силу уточнения к закону о защите прав потребителей, которые конкретизируют уже существующие требования и детализируют порядок предоставления информации об обязательном подтверждении соответствия товаров при дистанционной продаже, а также обновляют отдельные положения правил розничной торговли", - сказал он.
"В том числе уточняются правила розничной продажи товаров: порядок направления претензий, а также возможность использования мессенджера "Макс" и Единой биометрической системы для проверки личности, возраста или права на льготы", - добавил Дурдыев.
Президент АЦП уточнил, что эти изменения в законодательство вносятся в рамках формирования платформенной экономики.
Президент России Владимир Путин по итогам ПМЭФ в 2025 году поручил правительству проработать идеи создания новой национальной модели торговли, учитывая развитие платформенной экономики. С 1 октября 2026 года в силу вступает закон "О платформенной экономике", который станет еще одним этапом развития онлайн-торговли.