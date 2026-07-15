В России начнут проводить исследования по оценке здоровья долгожителей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России начнут проводить популяционные исследования по оценке состояния здоровья граждан, включая долгожителей.
- Цель исследований — обеспечить будущим поколениям здоровое старение и активное долголетие в рамках «Стратегии развития здравоохранения в России до 2030 года».
- Ответственные за исполнение — Минобрнауки России, Минздрав РФ и ФМБА, срок реализации — 2027 год.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Популяционные исследования по оценке состояния здоровья граждан, включая долгожителей, начнут проводить в России, чтобы обеспечить будущим поколениям здоровое старение и активное долголетие, следует из документа кабмина, с которым ознакомилось РИА Новости.
Правительство разработало план мероприятий по реализации "Стратегии развития здравоохранения в России до 2030 года". Одна из ее целей - это сохранение здоровья населения за счет профилактических мероприятий, внедрение технологий здоровьесбережения на популяционном уровне, включая здоровое старение и активное долголетие.
Согласно документу, в России планируют проводить популяционные исследования по оценке состояния здоровья граждан, включая долгожителей, в том числе с использованием генетических технологий.
Ответственными за исполнение назначены Минобрнауки России, Минздрав РФ и ФМБА. Срок реализации - 2027 год.