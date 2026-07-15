В России начнут проводить исследования по оценке здоровья долгожителей

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Популяционные исследования по оценке состояния здоровья граждан, включая долгожителей, начнут проводить в России, чтобы обеспечить будущим поколениям здоровое старение и активное долголетие, следует из документа кабмина, с которым ознакомилось РИА Новости.